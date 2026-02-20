荃灣西3房戶叫價890萬 大廳寬敞富空間感 鄰近荃灣西站海濱長廊｜筍盤
更新時間：11:00 2026-02-21 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-20 HKT
荃灣單幢盤灣景廣場，基座為灣景購物中心，設行人天橋連接荃灣廣場，住戶生活方便。今日推薦該廈中層F室，實用面積643方呎，3房1套間隔，附有部分家具，向西南，單位同時放租及放售，月租叫價25000元；叫價890萬。
643呎3房1套開則
走入客飯廳，空間分明，備清雅裝修及訂造家具，只需添置沙發及餐桌等即可入住。廳堂設闊窗採納自然光，望附近樓景。單位為3房1套間隔，3間房內均配置訂造牀具及儲物櫃，方便入住。
浴室已配置光潔的浴具，採乾濕分離設計，備窗戶將濕氣排走。廚房內設U形工作枱面，配置齊全煮食設備。
灣景廣場位於荃灣大河道88號，樓齡約31年，提供280戶，幾步之遙即為荃灣海濱長廊。交通方面，項目旁有巴士總站，步行少於10分鐘到港鐵荃灣西站。
必睇靚位
向西南，靚方位
廳堂裝修雅緻，備部分家具
3房1套，間隔四正
鄰近荃灣西站及多個商場
放盤單位資料
物業名稱：灣景廣場
地址：荃灣大河道88號
樓齡：31年
單位：中層F室
實用面積：643方呎
間隔：3房1套
叫價：租：25000元
售：890萬
呎價：租：38元
售：13841元
最Hit
將軍澳AEON $12店半價清貨！再傳結業疑遭另一品牌頂替 網民：良性競爭係好事
2026-02-20 11:07 HKT