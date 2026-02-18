Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南區赤柱村道50號 寬敞巨廳通透自然 附設花園天台

筍盤推介
赤柱，是港島南區著名豪宅地段，山海環抱，好好享受放慢步伐生活。馬上介紹精選的3層高洋房放盤，位於赤柱村道50號，實用面積2725方呎，全屋精緻靚裝，加上3房3套設計，更可於私家花園及天台，將生活延至戶外。

赤柱村道50號齡約14年，提供12座洋房，鄰近赤柱正灘泳灘。今日參觀赤柱村道50號單號屋，樓高3層，地下主要為客飯廳及廚房所在，洋房樓底特高，備有華麗靚裝。

2725呎3房3套設計

客廳設落地玻璃，全屋明亮，並連接前花園，在此栽種植物最合適不過。1樓則設有2間套房，中間有一個偏廳連接，當中向赤柱村道方向的房間有一個特一個特大露台。

2樓全層為主人套房，房間空間開闊，內有衣帽間，及巨無霸級主人浴室，住客閒時步出特大露台，可欣賞赤柱萬家燈火，並遙望優美大潭灣及赤柱灣海景。

必睇靚位

全屋3套房華麗裝修
附連花園及天台
覽赤柱萬家燈火，遙望大潭灣
約5分鐘步程到赤柱大街

放盤單位資料

物業名稱：赤柱村道50號
地址：赤柱村道50號
樓齡：14年
單位：單號洋房
實用面積：2725方呎
                    735方呎(花園)
                     548方呎(天台)
間隔：3套房
叫租：21萬元
呎租：77元
代理行：利嘉閣地產
電話：9282 3230(余先生)
*相片由代理行提供

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

