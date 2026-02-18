南區赤柱村道50號 寬敞巨廳通透自然 附設花園天台

赤柱，是港島南區著名豪宅地段，山海環抱，好好享受放慢步伐生活。馬上介紹精選的3層高洋房放盤，位於赤柱村道50號，實用面積2725方呎，全屋精緻靚裝，加上3房3套設計，更可於私家花園及天台，將生活延至戶外。

赤柱村道50號齡約14年，提供12座洋房，鄰近赤柱正灘泳灘。今日參觀赤柱村道50號單號屋，樓高3層，地下主要為客飯廳及廚房所在，洋房樓底特高，備有華麗靚裝。

2725呎3房3套設計

客廳設落地玻璃，全屋明亮，並連接前花園，在此栽種植物最合適不過。1樓則設有2間套房，中間有一個偏廳連接，當中向赤柱村道方向的房間有一個特一個特大露台。

2樓全層為主人套房，房間空間開闊，內有衣帽間，及巨無霸級主人浴室，住客閒時步出特大露台，可欣賞赤柱萬家燈火，並遙望優美大潭灣及赤柱灣海景。

必睇靚位

全屋3套房華麗裝修

附連花園及天台

覽赤柱萬家燈火，遙望大潭灣

約5分鐘步程到赤柱大街

放盤單位資料

物業名稱：赤柱村道50號

地址：赤柱村道50號

樓齡：14年

單位：單號洋房

實用面積：2725方呎

735方呎(花園)

548方呎(天台)

間隔：3套房

叫租：21萬元

呎租：77元

代理行：利嘉閣地產

電話：9282 3230(余先生)

*相片由代理行提供