西貢滿湖花園 海景大廳展現空間 附設私家花園

筍盤推介
更新時間：18:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-13 HKT

滿湖花園位處西貢碧沙路豪宅地段，被綠林與海景環抱，私隱度極高。是此為大家推介當中則王單號屋，實用面積2352方呎，4房2套連工人房設計，全屋豪華裝潢，對正頭排全海景，加上附連私家大花園，屬市場少有盤源。

推門入室，客廳開則闊落，全幅落地玻璃為最大亮點，將前方寬闊海景與園林綠意引入室內，光線明亮通透，配合淺木地板與米白傢俬，整個起居環境相當舒服。

西貢碧沙路滿湖花園單號屋，實用面積2352方呎，最新叫價6380萬。
洋房附連寬敞花園，戶外空間十足。
睡房設有大窗戶，一室光猛明亮。
天台可瞭望開闊海景，視野遼闊。

2352呎4房雙套開則

移至飯廳，飯桌環繞窗景而放，讓家人享用餐點時亦能欣賞花園及海景，提升生活質感。走出戶外花園，是親友聚會、燒烤或享受日光的理想空間，住戶可添置休閒座位。

洋房上層為睡房空間，4間睡房分布合理，其中2間為套房，均設有大窗戶。洋房天台空間同樣寬敞，可賞遼闊山海景色。

滿湖花園位於碧沙路10號，整個低密度屋苑由43座洋房迎海而興建。

必睇靚位

對正頭排全海景

少有豪華洋房放盤

廳大房大，開則實用

連天台及特大花園

放盤單位資料

物業名稱：滿湖花園
地址：西貢碧沙路10號
樓齡：45年
單位：單號屋
建築面積：2352方呎      
間隔：4房2套連工人房
叫價：6380萬元
呎價：12062元
代理行：世紀21奇豐物業
電話：2799 9719（Betty Leung）
