西貢滿湖花園 海景大廳展現空間 附設私家花園
更新時間：18:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-13 HKT
滿湖花園位處西貢碧沙路豪宅地段，被綠林與海景環抱，私隱度極高。是此為大家推介當中則王單號屋，實用面積2352方呎，4房2套連工人房設計，全屋豪華裝潢，對正頭排全海景，加上附連私家大花園，屬市場少有盤源。
推門入室，客廳開則闊落，全幅落地玻璃為最大亮點，將前方寬闊海景與園林綠意引入室內，光線明亮通透，配合淺木地板與米白傢俬，整個起居環境相當舒服。
2352呎4房雙套開則
移至飯廳，飯桌環繞窗景而放，讓家人享用餐點時亦能欣賞花園及海景，提升生活質感。走出戶外花園，是親友聚會、燒烤或享受日光的理想空間，住戶可添置休閒座位。
洋房上層為睡房空間，4間睡房分布合理，其中2間為套房，均設有大窗戶。洋房天台空間同樣寬敞，可賞遼闊山海景色。
滿湖花園位於碧沙路10號，整個低密度屋苑由43座洋房迎海而興建。
必睇靚位
對正頭排全海景
少有豪華洋房放盤
廳大房大，開則實用
連天台及特大花園
放盤單位資料
物業名稱：滿湖花園
地址：西貢碧沙路10號
樓齡：45年
單位：單號屋
建築面積：2352方呎
間隔：4房2套連工人房
叫價：6380萬元
呎價：12062元
代理行：世紀21奇豐物業
電話：2799 9719（Betty Leung）
相片由代理行提供
最Hit
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
2026-02-11 08:00 HKT