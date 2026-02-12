Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東涌東環 簡約雅廳光潔明亮 鄰近國際機場

筍盤推介
更新時間：18:00 2026-02-12 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-12 HKT

東涌大型臨海屋苑東環，毗鄰香港國際機場，吸引商務人士及機組人員擇居。是日推薦屋苑3B座低層5室，實用面積412方呎，1房間隔，內櫳裝潢雅緻，家電齊備，廳堂外接露台，望翠綠內園。

今日參觀的單位屬長廳開則，修長工整的間隔可將家具靈活擺布，現時廳內已有簡約裝修，並配置齊全傢俬，方便新租客即租即住。廳內設落地玻璃將自然光引入室，一廳明亮通透，外連露台，見翠綠的內園景，環境恬靜舒適。

412呎1房開則

放盤為1房間隔，房間已配置睡牀及木製衣櫃等基本家具，設有特闊玻璃。開放式廚房靠近門口，廚櫃內配有齊全煮食設備及多組儲物空間。

新鴻基地產旗下的東環，位於東涌迎康街，由13座物業組成。交通方面，屋苑提供專車接載住客前往港鐵東涌站，而附近的迎東路亦有多條巴士路線，可前往機場、紅磡等地，四通八達。

必睇靚位

家電齊全，即租即住

1房間隔，方正實用

望內園，環境寧靜

近香港國際機場

放盤單位資料

物業名稱：東環
地址：東涌迎康街6號
樓齡：9年
單位：3B座低層5室
實用面積：412方呎
間隔：1房
叫價：510萬
呎價：12378元
代理行：中原地產
電話：9786 2380（吳先生）
相片由代理行提供

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT