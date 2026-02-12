東涌東環 簡約雅廳光潔明亮 鄰近國際機場

東涌大型臨海屋苑東環，毗鄰香港國際機場，吸引商務人士及機組人員擇居。是日推薦屋苑3B座低層5室，實用面積412方呎，1房間隔，內櫳裝潢雅緻，家電齊備，廳堂外接露台，望翠綠內園。

今日參觀的單位屬長廳開則，修長工整的間隔可將家具靈活擺布，現時廳內已有簡約裝修，並配置齊全傢俬，方便新租客即租即住。廳內設落地玻璃將自然光引入室，一廳明亮通透，外連露台，見翠綠的內園景，環境恬靜舒適。

412呎1房開則

放盤為1房間隔，房間已配置睡牀及木製衣櫃等基本家具，設有特闊玻璃。開放式廚房靠近門口，廚櫃內配有齊全煮食設備及多組儲物空間。

新鴻基地產旗下的東環，位於東涌迎康街，由13座物業組成。交通方面，屋苑提供專車接載住客前往港鐵東涌站，而附近的迎東路亦有多條巴士路線，可前往機場、紅磡等地，四通八達。

必睇靚位

家電齊全，即租即住

1房間隔，方正實用

望內園，環境寧靜

近香港國際機場

放盤單位資料

物業名稱：東環

地址：東涌迎康街6號

樓齡：9年

單位：3B座低層5室

實用面積：412方呎

間隔：1房

叫價：510萬

呎價：12378元

代理行：中原地產

電話：9786 2380（吳先生）

相片由代理行提供