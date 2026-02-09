上水奕翠園 鑽石巨廳時尚雅緻 坐享廣闊翠景

上水梧桐河畔屋苑奕翠園，被翠綠環抱，生活環境恬靜。今日介紹屋苑5座頂層單位，實用面積1002方呎，3房連工人套房，全屋新淨裝修，大方務實，可享廣闊翠綠美景，連車位最新叫價980萬，實用呎價約9589元。

馬上參觀放盤，偌大的鑽石形大廳，屋主曾斥資裝修及布置。飯廳靠近門口，擺放有圓形玻璃餐桌，配搭6張分別為黃、白、灰、綠及黑色的餐椅，牆身掛有畫作點綴，塑造舒適用餐環境。

客廳則擺放L形布沙發，設訂造電視主牆，中央留有充裕空間可放置茶几，整個布置舒適整齊。

1002方呎3房間隔

客廳設一列落地玻璃採光，外接露台，放眼便是開闊翠綠美景，與附近的村屋群。

放盤為3房1套間隔，利用走廊將3房連接，走廊前設置拉門，令廳房空間分隔，提高私隱度。其中主人房開則四正，置中擺佈睡牀，設訂造兩組到頂衣櫃，提供不少收納空間，更備L形落地玻璃引光採景。另外的兩間房亦整齊布置有書桌及睡牀等。

浴室潔具保養良好，採乾濕分離設計，備有窗戶通風。廚房方面，已配置齊全煮食設備，附多組廚櫃儲物。

奕翠園位於上水天平路，樓齡約30年，由8座大廈組成。

住客可以享用泳池、網球場及燒烤場等設施，亦設住客專巴往來港鐵上水站。

日常購物方面，住客可到附近的天平商場，內有超市、日用品店及食肆等。

必睇靚位

飽覽開揚翠景，環境恬靜

單位附有新淨靚裝

廳堂設近落地玻璃

連車位

放盤單位資料

物業名稱：奕翠園

地址：上水天平路33號

樓齡：30年

單位：5座頂層

實用面積：1002方呎

間隔：3房連工人套房

叫價：980萬(連車位)

呎價：9589元

代理行：美聯物業

電話： 9257 7705（William Chiang）

相片由代理行提供