粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站

更新時間：10:23 2026-02-09 HKT
粉嶺結合歷史文化、現代規劃與自然景觀，四周綠意盎然，擁有歷史建築的文化底蘊，同時配套齊全，區內麻笏村一個銀主盤，開拍價110萬，較估價低35%，平均呎價5120元。

黃開基拍賣行發言人表示，粉嶺麻笏村51A號地下單位，面積約240方呎，1房間隔，該物業曾於2016年以200萬成交，現時淪為銀主盤，開拍價110萬，較估價約170萬低約60萬或35%，平均呎價4583元，將於2月11日（三）拍賣，同場共有14項物業可供競投。

粉嶺麻笏村
粉嶺麻笏村51A號一個單位推出拍賣，面積約240方呎。
間隔寬敞四正

物業樓齡僅約4年，間隔寬敞四正，客飯廳呈長方設計，空間感十足。設有開放式廚房，方便出餐之餘亦為大廳提供充足空間。寢室方面，睡房寬敞實用，在放置睡牀後仍有足夠地方設置書桌或衣櫃。

單位1房間隔，開拍價110萬元。
物業交通亦見方便，設有小巴路線前往港鐵粉嶺站，約10至20分鐘一班，大約需時15分鐘左右，另外駕車前往則只需約10分鐘車程，出入方便。

小學校網81，區內大部分是資助小學，只有1間官立小學，不過因區內共有14間官津小學，因此競爭較為微弱，當中亦不乏五旬節于良發小學及聖公會嘉福榮真小學等熱門學校。中學校網為北區，提供豐富多元的課程和聯課活動，東華三院李嘉誠中學、田家炳中學、香港道教聯合會鄧顯紀念中學等名校亦位於該區。

拍賣日期及時間 2026年2月11日(星期三) 下午3時
拍賣地點 假座尖沙咀漢口道4-6號騏生商業中心15樓
拍賣行 黃開基拍賣行

