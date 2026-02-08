淺水灣寶晶苑2500萬拍賣 低銀行估值36%

環亞拍賣行發言人表示，淺水灣寶晶苑1A座一個面積1,372方呎單位，間隔3房1套，附連117方呎前庭平台，早前曾以2,600萬元推拍，最新減價至2,500萬元再推拍，較銀行估價3,400萬元低約900萬元或36%，呎價約18,222元，將於2月10日（周二）拍賣，同場共有約54項物業可供競投。

上述單位為業主盤，業主早於1991年以485萬元一手購入上址，持貨34年至今連一個車位推售。

粉嶺麻笏村銀主盤110萬開拍

黃開基拍賣行發言人表示，粉嶺麻笏村51A號一個單位，面積約240方呎，1房間隔，該物業曾於2016年以200萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價110萬元，較估價約170萬元低約60萬元或35%，呎價4,583元，將於2月11日（周三）拍賣，同場共有14項物業可供競投。

粉嶺新圍3號銀主盤開拍價230萬

忠誠拍賣行發言人表示，粉嶺新圍3號一個銀主盤，面積537方呎，附連79方呎露台及537方呎天台，開拍價230萬元，較銀行估價的380萬元低150萬元或39%，呎價4,283元，將於2月11日（周三）拍賣，同場共有約25項物業可供競投。