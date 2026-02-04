Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角 柏蔚山 山景廳堂光猛通爽 設住客會所設施

筍盤推介
更新時間：18:18 2026-02-04 HKT
發佈時間：18:18 2026-02-04 HKT

北角熱門新晉屋苑柏蔚山，擁市區多重優勢，不僅鄰近港鐵北角站，更設住客會所設施，隨時靜享舒適生活。今日為大家介紹2座中層A室，實用面積804方呎，3房1套連工人套房間隔，可享翠綠山景，最新叫價1800萬。

登堂入室，可見大廳修長寬敞，已有部分傢俬布局，靠牆放置咖啡色雙人沙發及玻璃茶几枱連電視機，住戶可安坐於此觀看電視節目，一室以木系為題設計，以淺色木紋地板鋪設，配以潔白乾淨牆身，可輕易配搭各種風格傢俬。客廳旁邊設有落地玻璃門，納入充足自然光線，踏出露台，可望翠綠山景及北角半山豪宅。

單位採3房1套設計，通過走廊相連。主人房面積寬敞，置中擺放雙人睡牀，可三邊上落牀，更提供轉角大玻璃窗採光，映入開闊市景，並將窗台改造為儲物空間及工作枱，空間靈活多變；套浴保養新淨，配備浴缸。

另外一房已有訂造傢俬系列，包括睡牀、牀頭櫃、書櫃及書枱等，住戶可攜輕裝入住。廚房設三邊工作枱面，連同上下列廚櫃空間，可輕鬆收納廚具及食材，同時有齊全廚電。

由新世界發展的柏蔚山，由3座組成，提供超過600伙，並設健身房、游泳池及兒童遊樂等設施。 交通方面，由項目徒步到港鐵北角站少於10分鐘。

放盤單位資料

物業名稱：柏蔚山
地址：北角繼園街1號
樓齡：7年
單位：2座中層A室 
實用面積：804方呎
間隔：3房1套連工人套房
叫價：1800萬
呎價：22388元
代理行：世紀21日昇地產
電話：9810 3298（陳先生）

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
7小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
8小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
01:09
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
2小時前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
5小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
9小時前
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
8小時前