北角 柏蔚山 山景廳堂光猛通爽 設住客會所設施
更新時間：18:18 2026-02-04 HKT
北角熱門新晉屋苑柏蔚山，擁市區多重優勢，不僅鄰近港鐵北角站，更設住客會所設施，隨時靜享舒適生活。今日為大家介紹2座中層A室，實用面積804方呎，3房1套連工人套房間隔，可享翠綠山景，最新叫價1800萬。
登堂入室，可見大廳修長寬敞，已有部分傢俬布局，靠牆放置咖啡色雙人沙發及玻璃茶几枱連電視機，住戶可安坐於此觀看電視節目，一室以木系為題設計，以淺色木紋地板鋪設，配以潔白乾淨牆身，可輕易配搭各種風格傢俬。客廳旁邊設有落地玻璃門，納入充足自然光線，踏出露台，可望翠綠山景及北角半山豪宅。
單位採3房1套設計，通過走廊相連。主人房面積寬敞，置中擺放雙人睡牀，可三邊上落牀，更提供轉角大玻璃窗採光，映入開闊市景，並將窗台改造為儲物空間及工作枱，空間靈活多變；套浴保養新淨，配備浴缸。
另外一房已有訂造傢俬系列，包括睡牀、牀頭櫃、書櫃及書枱等，住戶可攜輕裝入住。廚房設三邊工作枱面，連同上下列廚櫃空間，可輕鬆收納廚具及食材，同時有齊全廚電。
由新世界發展的柏蔚山，由3座組成，提供超過600伙，並設健身房、游泳池及兒童遊樂等設施。 交通方面，由項目徒步到港鐵北角站少於10分鐘。
放盤單位資料
物業名稱：柏蔚山
地址：北角繼園街1號
樓齡：7年
單位：2座中層A室
實用面積：804方呎
間隔：3房1套連工人套房
叫價：1800萬
呎價：22388元
代理行：世紀21日昇地產
電話：9810 3298（陳先生）
