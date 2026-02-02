南丫島寶華園銀主盤380萬開拍 低估價24% 距碼頭5分鐘步程

南丫島環境恬靜純樸，周遭四面環海，帶有小島風情，為享受閒情逸致的理想環境，區內寶華園一個銀主盤，開價380萬，較估價低24%，平均建築呎價5429元。

忠誠拍賣行發言人表示，南丫島榕樹灣寶華園9號地下A室及B室，建築面積約700方呎，屬銀主盤，開拍價380萬，較銀行估價的500萬低120萬或24%，建築呎價5429元，將於2月4日（周三）拍賣，同場共有約15項物業可供競投。

南丫島榕樹灣寶華園9號地下A室及B室，開拍價380萬，較估價低120萬或24%。

大廳呈長方設計，空間寬闊，住戶可按個人需求放置家具。

單位設有多道落地玻璃趟門連接室外，採光度十足，可將室外開揚海景盡收眼底。

房間亦見寬敞，放置睡牀後仍有足夠空間擺放衣櫃或書桌等。不過單位有不少拆除痕跡及污漬，住戶在入住前需再略加裝修。

屋苑交通方便，前往碼頭僅需約5分鐘路程，而榕樹灣每日有逾30班船次可供來往中環，出入無阻。另外鄰近碼頭的榕樹灣大街亦有不同種類的餐廳可供選擇，滿足對不同菜系追求。

小學校網為98，共有10間小學坐落區內，屬離島區小學派位學額最多的地區，其中靈糧堂秀德小學及救世軍林拔中紀念學校等均為較受歡迎學校。中學校網為離島，共有9間中學，大多位於東涌，包括唯一一間BAND 1中學保良局馬錦明夫人章馥仙中學。