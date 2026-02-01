尖沙咀凱譽銀主盤660萬拍賣 低銀行估值10%

環亞拍賣行發言人表示，尖沙咀凱譽低層H室，面積435方呎，單位曾於2018年1月以1,001.09萬元成交，現時淪為銀主盤，開拍價660萬元，較銀行估價最高730萬元低70萬元或約10%，呎價15,172元，將於2月10日（下周二）拍賣。

元朗褔順樓開拍價178萬

黃開基拍賣行發言人表示，元朗褔順樓低層6室，屬業主盤，面積395方呎，開拍價178萬元，預計較銀行估價低逾20%，呎價4,506元，現址已間隔為3個套房，預料月租可達1.5萬元，將於2月4日（周三）拍賣，同場共有約14項物業可供競投。

南丫島寶華園開拍價380萬

忠誠拍賣行發言人表示，南丫島榕樹灣寶華園單號地下A室及B室，建築面積約700方呎，屬銀主盤，開拍價380萬元，較銀行估價的500萬元低120萬元或24%，建築呎價5,429元，將於2月4日（周三）拍賣，同場共有約15項物業可供競投。

