薄扶林貝沙灣 寬敞巨廳通透亮麗 細賞無垠海景
更新時間：17:14 2026-01-28 HKT
發佈時間：17:14 2026-01-28 HKT
位於薄扶林地標豪宅貝沙灣，前望無際海景，四周環境寧靜優雅。今天精選該屋苑高層A室，實用面積1955方呎，3房2套設計，飽覽無敵海景。
甫入單位，即見大廳十分寬敞，地面鋪設雲石瓷磚，亦有齊全時尚傢俬布局，用色別有格調，飯廳置有六人長形玻璃餐桌，並有2個大儲物櫃可供存放物品，同時於牆上掛有畫作，別具特色。兩廳區分明確，客廳有L形沙發，前方則為茶几，並有掛牆電視，空間實用。
客廳設有落地玻璃趟門，踏出露台，已放置戶外座椅連茶几組合，日常在此一邊歎茶，一邊欣賞海景，微微海風，愜意十足。
1955呎3房2套設計
放盤設計為3房2套，主人房於房間正中置可三邊落牀的雙人牀，亦有書桌，另外亦有弧形落地玻璃窗可望海景。浴室為雲石裝潢，潔白明亮，提供浴缸、地櫃等。特大廚房設有上下廚櫃，提供儲物空間儲放廚房用品，中央設有中島櫃，提供嵌入式紅酒櫃。
貝沙灣分期發展，提供超過2700個單位，住客會所提供網球場、電影院、泳池、宴會廳、健身室等設施。
必睇靚位
可享全海美景
3房2套大戶間隔
連1車位放售
鄰近數碼港商場
放盤單位資料
物業名稱：貝沙灣
地址：貝沙灣道38號
樓齡：21年
單位：2期高層A室
實用面積：1955方呎
間隔：3房2套
叫價：7600萬元（連1車位）
呎價：38875元
代理行：中原地產
電話：5688 1441 (趙小姐)
相片由代理行提供
