Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薄扶林貝沙灣 寬敞巨廳通透亮麗 細賞無垠海景

筍盤推介
更新時間：17:14 2026-01-28 HKT
發佈時間：17:14 2026-01-28 HKT

位於薄扶林地標豪宅貝沙灣，前望無際海景，四周環境寧靜優雅。今天精選該屋苑高層A室，實用面積1955方呎，3房2套設計，飽覽無敵海景。

甫入單位，即見大廳十分寬敞，地面鋪設雲石瓷磚，亦有齊全時尚傢俬布局，用色別有格調，飯廳置有六人長形玻璃餐桌，並有2個大儲物櫃可供存放物品，同時於牆上掛有畫作，別具特色。兩廳區分明確，客廳有L形沙發，前方則為茶几，並有掛牆電視，空間實用。

客廳設有落地玻璃趟門，踏出露台，已放置戶外座椅連茶几組合，日常在此一邊歎茶，一邊欣賞海景，微微海風，愜意十足。

1955呎3房2套設計

放盤設計為3房2套，主人房於房間正中置可三邊落牀的雙人牀，亦有書桌，另外亦有弧形落地玻璃窗可望海景。浴室為雲石裝潢，潔白明亮，提供浴缸、地櫃等。特大廚房設有上下廚櫃，提供儲物空間儲放廚房用品，中央設有中島櫃，提供嵌入式紅酒櫃。

貝沙灣分期發展，提供超過2700個單位，住客會所提供網球場、電影院、泳池、宴會廳、健身室等設施。

必睇靚位

可享全海美景

3房2套大戶間隔

連1車位放售

鄰近數碼港商場

放盤單位資料

物業名稱：貝沙灣
地址：貝沙灣道38號
樓齡：21年
單位：2期高層A室
實用面積：1955方呎
間隔：3房2套
叫價：7600萬元（連1車位）
呎價：38875元
代理行：中原地產
電話：5688 1441 (趙小姐)
相片由代理行提供

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
4小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
19小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
23小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
23小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
8小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
港男斥福田按摩店多隱藏收費 過夜索$400 老手揭秘北上按摩「潛規則」：你太年輕了｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
3小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
7小時前