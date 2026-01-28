薄扶林貝沙灣 寬敞巨廳通透亮麗 細賞無垠海景

位於薄扶林地標豪宅貝沙灣，前望無際海景，四周環境寧靜優雅。今天精選該屋苑高層A室，實用面積1955方呎，3房2套設計，飽覽無敵海景。

甫入單位，即見大廳十分寬敞，地面鋪設雲石瓷磚，亦有齊全時尚傢俬布局，用色別有格調，飯廳置有六人長形玻璃餐桌，並有2個大儲物櫃可供存放物品，同時於牆上掛有畫作，別具特色。兩廳區分明確，客廳有L形沙發，前方則為茶几，並有掛牆電視，空間實用。

客廳設有落地玻璃趟門，踏出露台，已放置戶外座椅連茶几組合，日常在此一邊歎茶，一邊欣賞海景，微微海風，愜意十足。

1955呎3房2套設計

放盤設計為3房2套，主人房於房間正中置可三邊落牀的雙人牀，亦有書桌，另外亦有弧形落地玻璃窗可望海景。浴室為雲石裝潢，潔白明亮，提供浴缸、地櫃等。特大廚房設有上下廚櫃，提供儲物空間儲放廚房用品，中央設有中島櫃，提供嵌入式紅酒櫃。

貝沙灣分期發展，提供超過2700個單位，住客會所提供網球場、電影院、泳池、宴會廳、健身室等設施。

必睇靚位

可享全海美景

3房2套大戶間隔

連1車位放售

鄰近數碼港商場

放盤單位資料

物業名稱：貝沙灣

地址：貝沙灣道38號

樓齡：21年

單位：2期高層A室

實用面積：1955方呎

間隔：3房2套

叫價：7600萬元（連1車位）

呎價：38875元

代理行：中原地產

電話：5688 1441 (趙小姐)

相片由代理行提供