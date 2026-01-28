Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何文田君柏 高雅闊廳時尚亮麗 連逾690呎花園

筍盤推介
更新時間：12:20 2026-01-28 HKT
發佈時間：12:20 2026-01-28 HKT

何文田為傳統豪宅地段，享名校網優勢，小學34校網，區內著名豪宅屋苑君柏，主打千呎以上的大宅。是次為大家精選當中的罕有連花園特色戶，實用面積1617方呎，4房2套間隔，全屋靚裝修，布置講究，最大賣點是連逾690呎花園，讓家人好好放鬆，享受戶外時光。

甫入大門，偌大客飯廳即映入眼簾，全廳以雲石紋地磚鋪設，格調高雅。屋主巧妙運用廳堂寬廣優勢，以家具劃分客廳與飯廳區域。

1617方呎4房2套

飯廳配置圓形餐桌及配套餐椅，天花懸掛特色水晶吊燈，旁設裝飾櫃。移步至客廳，寬敞空間擺放舒適的沙發，沙發面向大型電視及設計別緻的黑白色調地櫃。

放盤煞食點是廳堂外連逾690呎花園，可在家舉辦燒烤派對或享受悠閒下午茶。單位提供4房間，其中一間套房以雙人牀置中，方便三邊落牀。

必睇靚位

罕有花園特色戶

擁品味靚裝修

屬34小學名校網

毗鄰港鐵宋皇臺站

放盤單位資料

物業名稱：君柏
地址：何文田亞皆老街204號
樓齡：9年
單位：7座低層單位
實用面積：1617方呎
           692方呎(花園) 
間隔：4房2套
叫價：4500萬元
呎價：27829元
代理行：利嘉閣地產
電話：9419 5422（曾小姐）
*相片由代理行提供

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
18小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
5小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
19小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
21小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
2026-01-27 12:38 HKT
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
18小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
2026-01-27 12:28 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
16小時前
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
打工仔逆襲成「北上爆紅KOL」 西DorSi最慘時刻戶口近清零 走過疫情月入逾10萬 
商業創科
7小時前