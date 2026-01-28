何文田君柏 高雅闊廳時尚亮麗 連逾690呎花園

何文田為傳統豪宅地段，享名校網優勢，小學34校網，區內著名豪宅屋苑君柏，主打千呎以上的大宅。是次為大家精選當中的罕有連花園特色戶，實用面積1617方呎，4房2套間隔，全屋靚裝修，布置講究，最大賣點是連逾690呎花園，讓家人好好放鬆，享受戶外時光。

甫入大門，偌大客飯廳即映入眼簾，全廳以雲石紋地磚鋪設，格調高雅。屋主巧妙運用廳堂寬廣優勢，以家具劃分客廳與飯廳區域。

1617方呎4房2套

飯廳配置圓形餐桌及配套餐椅，天花懸掛特色水晶吊燈，旁設裝飾櫃。移步至客廳，寬敞空間擺放舒適的沙發，沙發面向大型電視及設計別緻的黑白色調地櫃。

放盤煞食點是廳堂外連逾690呎花園，可在家舉辦燒烤派對或享受悠閒下午茶。單位提供4房間，其中一間套房以雙人牀置中，方便三邊落牀。

必睇靚位

罕有花園特色戶

擁品味靚裝修

屬34小學名校網

毗鄰港鐵宋皇臺站

放盤單位資料

物業名稱：君柏

地址：何文田亞皆老街204號

樓齡：9年

單位：7座低層單位

實用面積：1617方呎

692方呎(花園)

間隔：4房2套

叫價：4500萬元

呎價：27829元

代理行：利嘉閣地產

電話：9419 5422（曾小姐）

*相片由代理行提供