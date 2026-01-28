何文田君柏 高雅闊廳時尚亮麗 連逾690呎花園
更新時間：12:20 2026-01-28 HKT
何文田為傳統豪宅地段，享名校網優勢，小學34校網，區內著名豪宅屋苑君柏，主打千呎以上的大宅。是次為大家精選當中的罕有連花園特色戶，實用面積1617方呎，4房2套間隔，全屋靚裝修，布置講究，最大賣點是連逾690呎花園，讓家人好好放鬆，享受戶外時光。
甫入大門，偌大客飯廳即映入眼簾，全廳以雲石紋地磚鋪設，格調高雅。屋主巧妙運用廳堂寬廣優勢，以家具劃分客廳與飯廳區域。
1617方呎4房2套
飯廳配置圓形餐桌及配套餐椅，天花懸掛特色水晶吊燈，旁設裝飾櫃。移步至客廳，寬敞空間擺放舒適的沙發，沙發面向大型電視及設計別緻的黑白色調地櫃。
放盤煞食點是廳堂外連逾690呎花園，可在家舉辦燒烤派對或享受悠閒下午茶。單位提供4房間，其中一間套房以雙人牀置中，方便三邊落牀。
必睇靚位
罕有花園特色戶
擁品味靚裝修
屬34小學名校網
毗鄰港鐵宋皇臺站
放盤單位資料
物業名稱：君柏
地址：何文田亞皆老街204號
樓齡：9年
單位：7座低層單位
實用面積：1617方呎
692方呎(花園)
間隔：4房2套
叫價：4500萬元
呎價：27829元
代理行：利嘉閣地產
電話：9419 5422（曾小姐）
*相片由代理行提供
