西營盤兆安大廈 修長大廳時尚格調 徒步達港鐵站

筍盤推介
更新時間：18:03 2026-01-20 HKT
發佈時間：18:03 2026-01-20 HKT

西營盤兆安大廈毗鄰港鐵西營盤站，交通網絡完善。今日介紹一個充滿紐約曼哈頓風格的閣樓式翻新單位，坐落高層，實用面積726方呎，2房1浴設計，叫租35000元。

單位現代工業風設計，融合紐約閣樓元素，別具個性。甫入屋即見開放式客飯廳，牆身特別以紅磚設計，配搭特色燈具與訂製傢俬，營造出時尚而不失溫度的居住氛圍。大窗設計引入充足自然光，日間明亮通透，提升整體生活質素。

726呎2房間隔

單位設有2房，以玻璃門分隔，主人房可輕鬆擺放雙人牀及衣櫃。廚房為單位一大亮點，配備寬敞中島及齊全家電，無論日常煮食或朋友聚會皆相當實用。浴室同樣經過翻新，設計簡潔俐落，乾濕分離。

兆安大廈設2座，周邊社區融合傳統本地文化與新派生活風格，深受外籍人士及專業人士歡迎。區內生活配套成熟，附近設有多間超市、咖啡店、特色餐廳及酒吧，日常所需一應俱全。

必睇靚位

鄰近西營盤站，交通便捷

紐約曼哈頓風格新裝潢放盤

高層放盤，2房1浴

開放式廚房

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

