大角咀柏景灣 時尚巨廳優雅格調 罕有海景複式
更新時間：17:56 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:56 2026-01-20 HKT
「奧運三寶」之一的大角咀栢景灣，大型商場奧海城及交通運輸總站近在咫尺。今日為大家介紹一伙矜貴海景複式租盤，實用面積1777方呎，為5房另連工人房，全屋豪華裝修，設有落地大窗，單位向南，可飽覽環迥海景。
複式下層主要為客廳、飯廳、廚房及書房，推開大門，巨型廳堂映入眼簾，採黑白灰色系配搭原木色為主，營造現代型格家居。
客飯廳設多面落地玻璃，從飯廳外望景觀相當開揚，向南方，近為屋苑內園泳池，遠為新油麻地避風塘及昂船洲一帶海景。
1777呎5房連工人房
複式上層為4間睡房，主人套房對正海景，提供睡牀訂造電視收納櫃等，特高樓底設螺旋樓梯連接閣樓，可作衣帽間使用。
栢景灣由共9座呈L形興建排列，分為2期發展，分別名為栢景灣及帝栢海灣，供應逾2900伙，樓齡約24年。
必睇靚位
市區罕有複式大戶
鄰近奧運站及奧海城
時尚靚裝，5房連工人房
望新油麻地避風塘
