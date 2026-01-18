嘉湖山莊銀主盤開價379萬拍賣 低銀行估值10%
更新時間：12:56 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:56 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:56 2026-01-18 HKT
環亞拍賣行發言人表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座高層E室銀主盤，面積448方呎，2房間隔，開拍價379萬元，較銀行估價的421萬元低42萬元或約10%，呎價約8,460元，將於1月27日（下周二）拍賣，同場共有約62項物業可供競投。
將軍澳中心開拍價480萬
黃開基拍賣行發言人表示，將軍澳中心10座中層D室銀主盤，面積約384方呎，2房間隔，開拍價480萬元，較銀行估價624萬元低144萬元或23%，呎價約12,500元，將於1月21日（周三）拍賣，同場共有約41項物業可供競投。
元朗全幢村屋開拍價900萬
忠誠拍賣行發言人表示，元朗鰲磡單號全幢村屋，建築面積2,100方呎，附連1,300方呎花園，原業主於2011年12月以540萬元購入上述物業，現時淪為銀主盤，開拍價900萬元，較銀行估價的1,080萬元低180萬元或16%，建築呎價約4,286元，將於1月21日（周三）拍賣，同場共有約16項物業可供競投。
最Hit
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
2026-01-16 18:19 HKT