嘉湖山莊銀主盤開價379萬拍賣 低銀行估值10%

環亞拍賣行發言人表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座高層E室銀主盤，面積448方呎，2房間隔，開拍價379萬元，較銀行估價的421萬元低42萬元或約10%，呎價約8,460元，將於1月27日（下周二）拍賣，同場共有約62項物業可供競投。

將軍澳中心開拍價480萬

黃開基拍賣行發言人表示，將軍澳中心10座中層D室銀主盤，面積約384方呎，2房間隔，開拍價480萬元，較銀行估價624萬元低144萬元或23%，呎價約12,500元，將於1月21日（周三）拍賣，同場共有約41項物業可供競投。

元朗全幢村屋開拍價900萬

忠誠拍賣行發言人表示，元朗鰲磡單號全幢村屋，建築面積2,100方呎，附連1,300方呎花園，原業主於2011年12月以540萬元購入上述物業，現時淪為銀主盤，開拍價900萬元，較銀行估價的1,080萬元低180萬元或16%，建築呎價約4,286元，將於1月21日（周三）拍賣，同場共有約16項物業可供競投。