跑馬地 浩利大廈 修長大廳淺木色調 望茂密翠樹景
更新時間：07:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-19 HKT
跑馬地單幢盤浩利大廈，對正跑馬地馬場，另外，距離銅鑼灣不遠。今天精選該物業低層B室，實用面積727方呎，內附靚裝，向馬場方向，望茂密翠樹景，最新叫價1200萬，實用呎價約16506元。
今日參觀的單位採長形開則，空間闊落。入門先見開放式廚房，配以齊全煮食設備，更設型格吧枱及高椅。飯廳緊鄰開放式廚房，擺放方形飯桌，方便日常聚餐。客廳有L形沙發，前方則為茶几，鋪有地氈，並有掛牆電視，空間實用。
客廳設落地玻璃將翠綠景引入室，向跑馬地馬場方向，望茂密翠樹景。放盤為2房設計，主人房於房間正中置可三邊落牀的雙人牀，靠牆有到頂衣櫃，亦有闊窗可為一室提供充沛陽光。
跑馬地浩利大廈為單幢物業，提供超過40個單位。從物業步行至銅鑼灣約15分鐘步程，區內商場林立，提供不同購物飲食及娛樂選擇。
放盤單位資料
物業名稱：浩利大廈
地址：黃泥涌道21-23號
樓齡：58年
單位：低層B室
實用面積：727方呎
間隔：2房
叫價：1200萬元
呎價：16506元
代理行：美聯物業
電話：5188 1389（李小姐）
