跑馬地 浩利大廈 修長大廳淺木色調 望茂密翠樹景

跑馬地單幢盤浩利大廈，對正跑馬地馬場，另外，距離銅鑼灣不遠。今天精選該物業低層B室，實用面積727方呎，內附靚裝，向馬場方向，望茂密翠樹景，最新叫價1200萬，實用呎價約16506元。

今日參觀的單位採長形開則，空間闊落。入門先見開放式廚房，配以齊全煮食設備，更設型格吧枱及高椅。飯廳緊鄰開放式廚房，擺放方形飯桌，方便日常聚餐。客廳有L形沙發，前方則為茶几，鋪有地氈，並有掛牆電視，空間實用。

客廳設落地玻璃將翠綠景引入室，向跑馬地馬場方向，望茂密翠樹景。放盤為2房設計，主人房於房間正中置可三邊落牀的雙人牀，靠牆有到頂衣櫃，亦有闊窗可為一室提供充沛陽光。

跑馬地浩利大廈為單幢物業，提供超過40個單位。從物業步行至銅鑼灣約15分鐘步程，區內商場林立，提供不同購物飲食及娛樂選擇。

放盤單位資料

物業名稱：浩利大廈

地址：黃泥涌道21-23號

樓齡：58年

單位：低層B室

實用面積：727方呎

間隔：2房

叫價：1200萬元

呎價：16506元

代理行：美聯物業

電話：5188 1389（李小姐）

相片由代理行提供