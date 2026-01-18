西半山聯邦花園 米白大廳洋溢暖意 附設賞景露台

西半山老牌豪宅聯邦花園，位於小學名校網，以單位開則方正及實用率高見稱。是次為大家精選該屋苑低層C室，實用面積1166方呎，3房間隔，現叫價1960萬。

踏進單位，即見大廳主調為深木地板。飯廳現時有飯桌，一旁設有儲物櫃儲物。客廳有三人沙發以及單人沙發，並有茶几，同時鋪上特色地氈。大廳有落地玻璃窗連露台。

1166呎3房間隔

單位為3房間隔，進入主人房，即見房內空間充足，置可三邊落牀的雙人牀後仍有足夠走動空間，另外2間房開則方正，易於放置家具。獨立廚房備有L形上下層廚櫃，可放置廚房用品，不乏備餐空間，另備有焗爐等基本設備，單位並提供工人房。

聯邦花園由5座大廈組成，樓齡逾50年，共提供400伙，住客可享用戶外泳池、健身室、兒童遊樂場等設施。此外，該屋苑位處小學11校網，中學校網為中西區。

必睇靚位

望翠綠景，環境寧靜

廳房方正實用，連露台

附清雅靚裝

小學11校網，名校林立

放盤單位資料

物業名稱：聯邦花園

地址：西半山干德道41號

樓齡：54年

單位：低層C室

實用面積：1166方呎

間隔：3房2浴及工人房

叫價：1960萬

呎價：16810元

代理行：OKAY.com 屋企

電話：9726 3080(謝小姐)

相片由代理行提供

