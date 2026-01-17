Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西半山 寶威閣 修長大廳淺木色調 飽覽開揚市景

筍盤推介
寶威閣坐落西半山傳統豪宅聚居地，位處小學名校網，吸引實力用家。今天精選該項目一個3房2浴單位，實用面積1051方呎，內櫳企理，飽覽開揚市景，遠見海景，最新月租叫價52000元，實用呎租約49元。

甫入單位，即見大廳，空間偌大，兩廳區分明確，開放式廚房設計方便多人同時下廚，亦可讓人邊煮食邊跟親友談天，內有U形上下廚櫃，有額外的工作枱可用作備餐，空間充足。客廳有闊窗引自然光入室，令一室通透明亮，並另連露台，可享開揚市景，遠見海景。

放盤間隔為3房2浴，主人房可置中放置三邊落牀的雙人牀，房內亦有2邊大闊窗，一室光猛。單位有2間浴室，當中有一浴室有提供浴缸，讓住戶在一天的辛勞過後放鬆身心。

寶威閣位於栢道4號，共有2座，提供約208個單位。項目交通便利，鄰近港鐵西營盤站。此外，屋苑毗鄰蘇豪區，飲食娛樂選擇眾多，住戶生活方便。

放租單位資料

物業名稱：寶威閣
地址：西半山道4號
樓齡：37年
單位：中層5室
實用面積：1051方呎 
間隔：3房2浴
叫租：52000元
呎租：49元
代理行：OKAY.com屋企
電話：9843 1177（鍾小姐）
相片由代理行提供


 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

