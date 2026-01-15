九龍塘賢文禮士 寬敞巨廳悠閒舒適 特設空中泳池

九龍塘著名豪宅賢文禮士，享小學41校網優勢，名校林立。是次介紹一座獨立洋房放盤，實用面積3452方呎，為市區鮮有大戶，採用4房連工人房間隔，裝潢新淨時尚，內置電梯、戶外花園及天台連泳池，私隱度高，住戶可獨享悠閒舒適生活。

3452方呎4房連工人房

步入洋房，即見內置升降機，地下為高曠大廳及梗廚，地面鋪砌有光面淺調地磚，主牆身採用雲石紋設計，建構出時尚舒適的主廳氛圍。原業主在客廳置中設一組灰色沙發，正對掛牆電視，生活空間寬敞，盡見巨宅風範。

飯廳位於客廳後方，已安裝有藝術感吊燈，連同長餐桌及餐椅套裝，迎合大家庭用戶或熱愛宴客的用戶。

大廳另設兩道落地玻璃門，通往戶外花園，與花草、陽光為伴，放慢心情，閒時在此戶外野餐、燒烤。廚房設上下廚櫃，已安裝明火爐具、焗爐等各式廚電，日常三餐可輕鬆入廚。

拾級而上，為3間睡房，現場所見，其中一間套房設闊窗，牆身設多個淺木色嵌入櫃及衣櫃等，可井然有序收納書本、衣物服飾。

主人套房位於上一層，雙人牀可3邊下牀，另設獨立衣帽間連套浴，附雙洗手盤、獨立浴缸等，媲美酒店級配置，享專屬沐浴、打扮時光。

洋房頂層為天台，特設有戶外泳池，炎炎夏日在此運動或嬉水等。

賢文禮士位於延文禮士道38號，樓齡約9年，分設有4座分層住宅大樓及5座洋房，提供134伙，另設住客會所。屋苑鄰近九龍主幹道之一的聯合道，自駕人士出入便利。

必睇靚位

名校網優勢

九龍塘罕有洋房

新淨典雅裝潢

內置電梯、連花園及天台

放盤單位資料

物業名稱：賢文禮士

地址：九龍塘延文禮士道38號

樓齡：9年

單位：洋房

實用面積：3452方呎

間隔：4房連工人房

叫價：售 1.5億元(連車位)

租32萬元

呎價：售43453元

租93元

代理行：美聯物業

電話：9120 6120（香小姐）

