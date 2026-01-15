西南九龍御金·國峯 高曠廳堂通透明亮 設有特色閣樓

西南九龍御金·國峯位置優越，鄰近港鐵柯士甸站及高鐵西九龍站，盡享交通之便。今日介紹屋苑6座高層B室，實用面積400方呎，開放式間隔，內櫳裝潢雅緻，向南，望開揚市景。

今日參觀的單位原為1房，現時改成開放式間隔。踏入室內，見空間樓底特高，配以近落地玻璃採納日光，當中開放式廚房連飯廳設計，配置多組訂造白色收納櫃，旁有飯桌。

400方呎開放式間隔

屋主特別利用高樓底優勢，設有特色閣樓，將單位劃分成客廳及寢區，下層的擺放沙發及儲物櫃收納四季服飾等，訂造電視儲物牆旁邊設木樓梯上寢區，設計實用。

單位設有落地玻璃，緊接私家露台，近望區內市景，遠眺九龍站一帶，以及新油麻地避風塘海景。

御金·國峯位於友翔道1號，樓齡約13年，由6座物業組成，當中住客會所提供泳池、健身室、宴會廳等設施。

必睇靚位

原為1房，現改為開放式設計

單位向南，眺部分海景

裝修新，樓底高

鄰近柯士甸站及高鐵西九龍站

放盤單位資料

物業名稱：御金‧國峯

地址：友翔道1號

樓齡：13年

單位：6座高層B室

實用面積：400方呎

間隔：開放式

叫價：700萬元

呎價：17500元

代理行：美聯物業

電話：5405 9091（楊先生）

*相片由代理行提供