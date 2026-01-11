Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

灣仔舊樓銀主盤開價280萬 低估價13%

環亞拍賣行發言人表示，灣仔鬧市莊士敦道一個舊樓單位，屬罕有盤源，面積355方呎，開拍價280萬元，較銀行估價的320萬元低40萬元或約13%，呎價7,887元，將於1月13日（周二）拍賣，同場共有約60項物業可供競投。上址為莊士敦道146號5樓，物業曾於2012年9月以365萬元成交，惟現時已淪為銀主盤，開拍價更較當年購入價低23%。

何文田龍總大廈開拍價600萬

黃開基拍賣行發言人表示，何文田龍總大廈A室，面積約674方呎，為法院令物業，開拍價600萬元，較銀行估價的751萬元低151萬元或20%，呎價8,902元，將於1月21日（下周三）拍賣，同場共有約12項物業可供競投。

上水金錢村全幢1180萬元推拍

忠誠拍賣行發言人表示，上水金錢村單號全幢，建築面積2,100方呎，坐擁天台及露台，物業屬業主盤，業主於2022年12月以1,350萬元購入該全幢，現時以1,180萬元推拍，呎價5,619元，將於1月14日（周三）拍賣，同場共有約12項物業可供競投。據了解，由於銀行向來對村屋估價相對保守，就該全幢估價僅為950萬元，拍賣價較估價高24%。

