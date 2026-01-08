西貢相思灣 寬闊大廳清雅自然 附設特大花園

西貢區居住密度較低，是嚮往親親大自然理想居所。今日為大家介紹相思灣下複式村屋，建築面積1400方呎，3房2浴設計，內櫳全面翻新，富有設計感，外連私家花園，日日望山海靚景。

今日參觀的村屋採下複式設計，設1露天車位。放盤地下主要為客飯廳及廚房，整個空間屬開放式格局，流暢銜接室內與戶外環境。裝潢方面，屋主已全面翻新，裝潢以家庭生活為核心，配以精心傢俬設計，同時透過巧妙的收納規劃創造充裕空間。

1400呎3房2浴設計

廚房設置齊全烹飪設備，亦提供不少收納空間，更設有酒吧枱連高凳。廳堂設落地玻璃連接特大花園，花園部分空間鋪設人造草皮，亦擺放木餐桌及配餐椅等。

上一層為寢區範圍，設有3間房，房間均闊落方正，主人套房部分牆身貼上粉色系牆紙，置中擺放大牀，營造出可三邊落牀效果，外接露台，享寧靜山海景。其中一房為子女房，擺放兒童組合牀，闊窗可望翠綠景。浴室方面，備有光潔的浴具及大鏡等，保養良好。

西貢相思灣鄰近清水灣道，自駕至將軍澳坑口僅需約10至15分鐘，區內有不少商場，方便住戶添購生活所需。此外，項目毗鄰龍蝦灣，住戶可隨時前往遊玩獨木舟及直立板等水上活動。

必睇靚位

下複式放盤，連花園

全屋備有時尚靚裝

多窗優勢，享山海景

設1露天車位

放盤單位資料

地址：西貢相思灣

單位：下複式

建築面積：1400方呎

間隔：3房2浴

叫價：1650萬

呎價：11786元

代理行：OKAY.com屋企

電話：6018 0896(李小姐)

*相片由代理行提供