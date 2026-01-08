Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬鞍山新港城 木系廳堂洋溢溫馨 港鐵站近咫尺

馬鞍山地標屋苑新港城，與港鐵馬鞍山站近在咫尺，盡享交通購物優勢。是日推薦屋苑E座高層4室，實用面積618方呎，2房間隔，內附靚裝，望部分海景及翠綠樹景。

走進四正實用的客飯廳，空間涇渭分明，附雅緻裝修。現場所見，飯廳已木系風格為主，中央擺設長形餐桌配餐椅，左右兩邊設置木製裝飾櫃，更設小窗通風；客廳則整齊擺布沙發等，更有訂造特色電視牆，設計美觀實用兼具。

618呎2房設計

客廳設闊窗採光，外望見周邊翠綠景，遠望少許海景，景致開揚。單位原則3房，現改造成2房，令主人房空間變得更闊落。浴室方面，已配置光潔的浴具，設窗戶排走濕氣。

恒基旗下的新港城，分5期發展，設有20座物業，項目基座設新港城中心商場，並鄰近馬鞍山廣場及港鐵馬鞍山站。

必睇靚位

  • 鄰近港鐵馬鞍山站
  • 內櫳附靚裝，家具齊全
  • 2房間隔，四正實用
  • 基座為新港城中心商場

放盤單位資料

物業名稱：新港城
地址：馬鞍山鞍誠街18號
樓齡：31年
單位：E座高層4室
實用面積：618方呎
間隔：2房
叫價：920萬
呎價：14887元
代理行：世紀21奇豐物業
電話：2633 9313(趙先生)
*相片由代理行提供
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

