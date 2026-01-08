馬鞍山新港城 木系廳堂洋溢溫馨 港鐵站近咫尺
更新時間：17:53 2026-01-08 HKT
馬鞍山地標屋苑新港城，與港鐵馬鞍山站近在咫尺，盡享交通購物優勢。是日推薦屋苑E座高層4室，實用面積618方呎，2房間隔，內附靚裝，望部分海景及翠綠樹景。
走進四正實用的客飯廳，空間涇渭分明，附雅緻裝修。現場所見，飯廳已木系風格為主，中央擺設長形餐桌配餐椅，左右兩邊設置木製裝飾櫃，更設小窗通風；客廳則整齊擺布沙發等，更有訂造特色電視牆，設計美觀實用兼具。
618呎2房設計
客廳設闊窗採光，外望見周邊翠綠景，遠望少許海景，景致開揚。單位原則3房，現改造成2房，令主人房空間變得更闊落。浴室方面，已配置光潔的浴具，設窗戶排走濕氣。
恒基旗下的新港城，分5期發展，設有20座物業，項目基座設新港城中心商場，並鄰近馬鞍山廣場及港鐵馬鞍山站。
必睇靚位
- 鄰近港鐵馬鞍山站
- 內櫳附靚裝，家具齊全
- 2房間隔，四正實用
- 基座為新港城中心商場
放盤單位資料
物業名稱：新港城
地址：馬鞍山鞍誠街18號
樓齡：31年
單位：E座高層4室
實用面積：618方呎
間隔：2房
叫價：920萬
呎價：14887元
代理行：世紀21奇豐物業
電話：2633 9313(趙先生)
*相片由代理行提供
