九肚山蔚林居 通透長廳富空間感 靜賞翠綠園景

蔚林居位處九肚山豪宅地段，住戶可享寧靜生活。今次推介A座低層1室，為罕有分層單位，實用面積934方呎，3房1套設計，坐北向南，享內園景觀，現連車位叫價1070萬，呎價11456元。

踏入單位，一室採光通透，視覺空間感充裕，客廳設有落地窗，可引入大量自然光，望翠綠園景，感覺悠閒。飯廳位置寬敞，擺放石紋圓餐桌後仍保留充裕活動空間，適合家庭日常用餐，靠牆位設層架與儲物櫃，方便收納及展示。

934呎3房1套開則

單位設3房1套，主人房輕鬆擺放雙人牀後，亦可容納大型衣櫃、書枱。浴室方面，以暖色石紋牆磚搭配深木色洗手枱，設有窗戶，通爽排氣。

蔚林居位於九肚山路1E號，樓齡約30年，由7座組成，由屋苑出發，可快速通往沙田市中心、獅子山隧道及大老山隧道。該屋苑屬小學91校網、中學沙田區，適合家庭客。

必睇靚位

坐落九肚山豪宅地段

享寧靜園景，綠意盎然

內櫳布置時尚

連車位放售

放盤單位資料

物業名稱：蔚林居

地址：九肚山路1E號

樓齡：30年

單位：A座低層1室

實用面積：934方呎

間隔：3房1套

叫價：1070萬

呎價：11456元

代理行：中原地產

電話：9278 0982(鄭先生)

*相片由代理行提供