大坑 大寶閣 寬闊巨廳優雅亮麗 遠望維港海景

大坑單幢豪盤大寶閣，地勢較高，景觀開揚，且離銅鑼灣不遠，靜中帶旺。今天精選該廈一個4房3套單位，實用面積2465方呎，廳大房大，遠望維港海景，最新連雙車位叫價7600萬，實用呎價約30832元。

走進單位，即見寬敞實用的客飯廳，空間樓底特高。現時室內裝潢以木系風格為主，右邊為飯廳區域，擺放長形餐桌，配置8張餐椅，一旁設置中式風的家具點綴，更設窗戶與客廳形成對流；左邊則為客廳，鋪設地氈，三組沙發呈U形布局，中間放置茶几，方便聊天。廳堂設落地玻璃採光，推開趟門走出露台，可望維港海景，景觀開揚。

單位原則5房1套，現改成4房3套間隔，走進主人房，中央擺放中式風設計的大牀，更設大面訂造木櫃，可收納四季服飾，一旁設闊玻璃採光引景。廚房位於飯廳旁，採梗廚設計，內設長形工作枱面作備料及煮食，已配置齊全烹飪設備。

大寶閣位於大坑道，樓齡約41年，提供約60個單位。大廈住客駕車到港鐵銅鑼灣站少於10分鐘，附近有時代廣場、崇光百貨等購物及飲食熱門點。另外，項目屬小學12校網，名校林立。

放盤單位資料

物業名稱：大寶閣

地址：大坑道70號

樓齡：41年

單位：低層A室

實用面積：2465方呎

間隔：4房3套

叫價：7600萬（連雙車位）

呎價：30832元

代理行：美聯物業

電話：6141 4168(陳小姐)

*相片由代理行提供

