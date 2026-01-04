Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

杏花邨銀主盤開價538萬推拍 低銀行估價22%

筍盤推介
更新時間：13:04 2026-01-04 HKT
發佈時間：13:04 2026-01-04 HKT

忠誠拍賣行發言人表示，柴灣杏花邨35座中低層5室銀主盤，面積561方呎，3房間隔，開拍價538萬元，較銀行估價約690萬元低152萬元或22%，呎價9,590元，將於1月8日（周四）拍賣，同場共約10項物業可供競投。

該單位由一位內地買家於2013年8月以618萬元購入，由於該名業主失聯，未有再供樓，故單位淪為銀主盤。若以原購入價計算，單位逾12年內貶值80萬或約13%。

筲箕灣金來大廈160萬開拍

環亞拍賣行發言人表示，筲箕灣金來大廈中層F室，面積約264方呎，屬法院令物業，以160萬元開拍，較銀行估價約300萬元，低約140萬元或47%，呎價約6,061元，將於1月13日（下周二）拍賣，同場共有約60項物業可供競投。

煥然懿居銀主盤低市價15%

黃開基拍賣行發言人表示，紅磡煥然懿居1座高層D室銀主盤，面積304方呎，1房間隔，開拍價400萬元，呎價約13,158元，將於1月7日（周三）拍賣，較市價約470萬元低約15%，同場共有約18項物業可供競投。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
5分鐘前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
16小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
23小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
空襲委內瑞拉｜馬杜羅著拖鞋押抵紐約基地 落機豎拇指示威
即時國際
1小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
22小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
20小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍 一細節證雙方關係破冰 曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
4小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
2026-01-03 11:00 HKT