杏花邨銀主盤開價538萬推拍 低銀行估價22%

忠誠拍賣行發言人表示，柴灣杏花邨35座中低層5室銀主盤，面積561方呎，3房間隔，開拍價538萬元，較銀行估價約690萬元低152萬元或22%，呎價9,590元，將於1月8日（周四）拍賣，同場共約10項物業可供競投。

該單位由一位內地買家於2013年8月以618萬元購入，由於該名業主失聯，未有再供樓，故單位淪為銀主盤。若以原購入價計算，單位逾12年內貶值80萬或約13%。

筲箕灣金來大廈160萬開拍

環亞拍賣行發言人表示，筲箕灣金來大廈中層F室，面積約264方呎，屬法院令物業，以160萬元開拍，較銀行估價約300萬元，低約140萬元或47%，呎價約6,061元，將於1月13日（下周二）拍賣，同場共有約60項物業可供競投。

煥然懿居銀主盤低市價15%

黃開基拍賣行發言人表示，紅磡煥然懿居1座高層D室銀主盤，面積304方呎，1房間隔，開拍價400萬元，呎價約13,158元，將於1月7日（周三）拍賣，較市價約470萬元低約15%，同場共有約18項物業可供競投。