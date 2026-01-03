大坑光明臺 明亮廳堂清雅自然 屬小學12校網
更新時間：06:00 2026-01-03 HKT
大坑光明臺，位置優越，數分鐘車程即達銅鑼灣購物及商業中心。今日介紹項目該屋苑一個2房單位，實用面積568方呎，內櫳裝修時尚，望區內市景及部分樹景，最新叫價990萬，實用呎價約17430元。
568呎2房1浴間隔
走進單位，空間寬敞明亮，現場所見，廳堂髹上淺灰色牆，配搭藍色系沙發及木製電視櫃，布置是時尚精美。廳堂設窗通風及採光，望附近樓景及翠樹。
單位為2房1浴間隔，步進主人房，房內布置雙人大牀及儲物櫃，窗外見山景。開放式廚房設備齊全，配備焗爐等，工作枱面提供充足備料及烹飪空間。
由新世界發展的光明臺，樓齡約32年，2座提供704伙。屋苑位於小學12校網，區內名校林立。另外，住客到銅鑼灣則數分鐘車程，購物飲食娛樂，應有盡有。
必睇靚位
- 鄰近銅鑼灣
- 內附時尚靚裝
- 廳房備闊窗，通爽明亮
- 位處小學12名校網
放盤單位資料
物業名稱：光明臺
地址：大坑道5-7號
樓齡：32年
單位：G室
實用面積：568方呎
間隔：2房
叫價：990萬
呎價：17430元
代理行：OKAY.com屋企
電話：6109 9553（李小姐）
*相片由代理行提供
