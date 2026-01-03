大坑光明臺 明亮廳堂清雅自然 屬小學12校網

大坑光明臺，位置優越，數分鐘車程即達銅鑼灣購物及商業中心。今日介紹項目該屋苑一個2房單位，實用面積568方呎，內櫳裝修時尚，望區內市景及部分樹景，最新叫價990萬，實用呎價約17430元。

568呎2房1浴間隔

走進單位，空間寬敞明亮，現場所見，廳堂髹上淺灰色牆，配搭藍色系沙發及木製電視櫃，布置是時尚精美。廳堂設窗通風及採光，望附近樓景及翠樹。

單位為2房1浴間隔，步進主人房，房內布置雙人大牀及儲物櫃，窗外見山景。開放式廚房設備齊全，配備焗爐等，工作枱面提供充足備料及烹飪空間。

由新世界發展的光明臺，樓齡約32年，2座提供704伙。屋苑位於小學12校網，區內名校林立。另外，住客到銅鑼灣則數分鐘車程，購物飲食娛樂，應有盡有。

必睇靚位

鄰近銅鑼灣

內附時尚靚裝

廳房備闊窗，通爽明亮

位處小學12名校網

放盤單位資料

物業名稱：光明臺

地址：大坑道5-7號

樓齡：32年

單位：G室

實用面積：568方呎

間隔：2房

叫價：990萬

呎價：17430元

代理行：OKAY.com屋企

電話：6109 9553（李小姐）

*相片由代理行提供

