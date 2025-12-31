東涌 東堤灣畔 寬敞長廳富空間感

東涌大型屋苑東堤灣畔，與港鐵東涌站及商場近在咫尺，快速前往香港國際機場。今日向大家介紹該屋苑2期9座高層H室，實用面積868方呎，3房1套設計。

進入單位即見大廳，現時已遷出大部分家具，方便重新擺設，大廳有闊大玻璃可望海景。單位間隔為3房1套，主人房空間足夠，可置中放置可三邊落牀的雙人牀以及到頂衣櫃，亦有一扇窗戶透入陽光。

浴室為明廁，有備透氣窗，保養新淨，配備浴缸及地櫃。梗廚配備上下廚櫃等基本煮食設備，保養得宜。

由新世界、恒地、新地、太古及恒隆等發展的東堤灣畔，是東涌第一個私人屋苑。整個屋苑由8座物業呈弧形狀興建排列，提供約2,200個單位。屋苑住客會所提供室外泳池、宴會廳及桑拿浴室等設施。

放租單位資料

物業名稱：東堤灣畔

地址：東涌慶東街1號

樓齡：26年

單位：2期9座高層H室

實用面積：868方呎

間隔：3房1套

叫租：27000元

呎租：31元

代理行：中原地產

電話：9150 5189(彭先生)

*相片由代理行提供