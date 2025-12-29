薄扶林碧瑤灣 敞亮大廳清雅自然 細賞寧靜海景
更新時間：11:57 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:57 2025-12-29 HKT
發佈時間：11:57 2025-12-29 HKT
位處薄扶林傳統豪宅地段的碧瑤灣，面向開闊海景，環境清靜，兼具便利生活配套，深受實力家庭客歡迎。今次介紹的27座高層單位，實用面積1314方呎，3房2浴連工人房設計，屋主已斥資翻新全屋，從露台外望便是開揚海景。
碧瑤灣是薄扶林著名老牌豪宅屋苑，樓齡約49年，共33座物業依山而建，供應1500多個單位。馬上帶大家參觀27座高層單位，屋主曾斥資翻新，以現代化裝潢，大廳布置講究。
別過玄關，先經過飯廳，最大吸睛位是牆上掛有單車，馬上成為主角，而長餐桌天花有兩盞吊燈，靠牆有組合櫃，設有層架及抽屜等，提供充足收納空間，可擺放書籍或其他裝飾品。
1314呎3房2浴連工人房
移至客廳中央放有茶几，周邊多組沙發等，周邊有綠色植物點綴，整體氛圍輕鬆舒適，設計簡潔又具質感。客廳設有落地玻璃，引入自然光。走出露台，可見空間闊落，屋主放有燒烤爐，可近望貝沙灣及數碼港，遠看廣闊海景。
放盤為3房設計，其中主人套房空間寬敞，放置了雙人牀、牀頭櫃與書桌，房內設大型步入式衣櫃，可輕鬆收納四季衣物及飾物。主人浴室牆身以石紋設計，提供淋浴及浸浴設備。
廚房裝有白色廚櫃及石面工作枱，設有焗爐、雪櫃等，備餐動線流暢，亦保留充足儲物空間，並提供工人房及浴室。
碧瑤灣提供室外泳池、網球場、兒童遊樂區等設施。生活方面，步行少於10分鐘可達附近的數碼港商場。
必睇靚位
薄扶林老牌豪宅
放盤3房2浴，全屋品味裝修
連1車位放售
鄰近數碼港商場
放盤單位資料
物業名稱：碧瑤灣
地址：薄扶林域多利道555號
樓齡：49年
單位：27座高層
實用面積：1314方呎
間隔：3房2浴1工人房
叫價：2388萬元（連有蓋車位）
呎價：18174元
代理行：OKAY.com屋企
聯絡：9458 0511（Rosa McCann）
*相片由代理行提供
