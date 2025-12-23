何文田君頤峰 修長大廳原木色調 享維港煙花景

君頤峰位於何文田京士柏豪宅地段，住客會所提供多項設備，起居環境寧靜。今日為大家介紹2座中層C室，實用面積1343方呎，3房1套設計，廳大房大，享維港煙花靚景，視野開揚。

君頤峰樓齡約21年，由8座物業組成，提供700個單位，主打3房及4房間隔。馬上參觀是次放盤，實用面積1343方呎，推門入室，即見寬闊長廳，鋪上木質地板，散發自然溫暖氣息。

飯廳置中擺有圓形餐桌，配有6個舒適座椅，方便用餐，天花掛有特色吊燈，為餐區增添格調，靠牆位置設有到頂櫃，方便收納各式物品。客廳設有一列落地窗，引入充足自然光線，窗外景觀開闊，可俯瞰城市與綠油油的球場，遠眺維港海景，安在家中觀賞煙花。

1343呎3房1套設計

單位設3房1套，走進主人房，可見開則四正好用，大牀置中而放後，還有充足活動空間。木質設計為空間帶來溫馨與休閒感，牆面採用紋理壁紙，增添立體感。旁邊的衣櫃收納空間充足，方便擺放四季衣物。

踏入另一間睡房，空間布局緊湊卻功能齊全，睡牀靠窗位置，一旁設有書枱，方便處理生活大小事，書桌上裝有層架及滲燈，光線柔和，木質設計與淺色牆面相得益彰，營造出寧靜的環境。

廚房方面，以白色廚櫃搭配黑色家電，形成鮮明對比，U形工作枱提供充足的烹飪空間。移至浴室，提供淋浴及浸浴空間。

君頤峰住客會所提供網球場、泳池、宴會廳、健身室等設施。

必睇靚位

內擁豪裝，即買即住

享維港煙花靚景，視野開揚

廳大房大優勢，連車位

住客會所提供多項設施

放盤單位資料

物業名稱：君頤峰

地址：何文田衛理道18號

樓齡：21年

單位：2座中層C室

實用面積：1343方呎

間隔：3房1套

叫價：3100萬元(連車位)

呎價：23083元

代理行：中原地產

電話：6123 1742（鄭小姐）

*相片由代理行提供