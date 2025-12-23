何文田君頤峰 修長大廳原木色調 享維港煙花景
更新時間：15:09 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:09 2025-12-23 HKT
發佈時間：15:09 2025-12-23 HKT
君頤峰位於何文田京士柏豪宅地段，住客會所提供多項設備，起居環境寧靜。今日為大家介紹2座中層C室，實用面積1343方呎，3房1套設計，廳大房大，享維港煙花靚景，視野開揚。
君頤峰樓齡約21年，由8座物業組成，提供700個單位，主打3房及4房間隔。馬上參觀是次放盤，實用面積1343方呎，推門入室，即見寬闊長廳，鋪上木質地板，散發自然溫暖氣息。
飯廳置中擺有圓形餐桌，配有6個舒適座椅，方便用餐，天花掛有特色吊燈，為餐區增添格調，靠牆位置設有到頂櫃，方便收納各式物品。客廳設有一列落地窗，引入充足自然光線，窗外景觀開闊，可俯瞰城市與綠油油的球場，遠眺維港海景，安在家中觀賞煙花。
1343呎3房1套設計
單位設3房1套，走進主人房，可見開則四正好用，大牀置中而放後，還有充足活動空間。木質設計為空間帶來溫馨與休閒感，牆面採用紋理壁紙，增添立體感。旁邊的衣櫃收納空間充足，方便擺放四季衣物。
踏入另一間睡房，空間布局緊湊卻功能齊全，睡牀靠窗位置，一旁設有書枱，方便處理生活大小事，書桌上裝有層架及滲燈，光線柔和，木質設計與淺色牆面相得益彰，營造出寧靜的環境。
廚房方面，以白色廚櫃搭配黑色家電，形成鮮明對比，U形工作枱提供充足的烹飪空間。移至浴室，提供淋浴及浸浴空間。
君頤峰住客會所提供網球場、泳池、宴會廳、健身室等設施。
必睇靚位
內擁豪裝，即買即住
享維港煙花靚景，視野開揚
廳大房大優勢，連車位
住客會所提供多項設施
放盤單位資料
物業名稱：君頤峰
地址：何文田衛理道18號
樓齡：21年
單位：2座中層C室
實用面積：1343方呎
間隔：3房1套
叫價：3100萬元(連車位)
呎價：23083元
代理行：中原地產
電話：6123 1742（鄭小姐）
*相片由代理行提供
最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
2025-12-22 15:31 HKT
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產 開班當導師重新出發 首開腔談困境：於谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
2025-12-22 12:52 HKT