西半山 羅便臣道1號 寬敞巨廳華麗裝潢

西半山豪宅羅便臣道1號，位處小學11名校網，區內名校林立，適合家庭客。今次走訪中層單位，實用面積2626方呎，複式設計，擁4房3套連工人套房，裝修布置華麗，現時連2車位放售，叫價7380萬。

馬上參觀羅便臣道1號中層複式放盤，全屋裝修簡潔雅緻，以半層作間隔，複式上層為客廳，樓底高，天花掛有水晶吊燈，客廳優勢之一是設有一列落地窗，緊連私家露台，前臨香港動植物公園，遠眺中環繁華都市景色。

複式下半層為飯廳，主角是圓形大餐桌，天花有精緻吊燈，靠牆有一列飾櫃。廚房方面，裝有多組灰色廚櫃，方便收納各式廚具及食材等。

再往下行，便是2間套房、下半層書房及睡房，屋主按喜好布置不同風格。

羅便臣道1號樓齡約42年，全幢提供約25個單位，主要為複式單位。項目鄰近香港動植物公園，住客自駕出中環及灣仔等商業區少於10分鐘車程。

放盤單位資料

物業名稱：羅便臣道1號

地址：羅便臣道1號

樓齡：42年

單位：中層單位

實用面積：2626方呎（複式）

間隔：4房3套連工人套房

叫價：7380萬元（連2車位）

呎價：28103元

代理行：泰銘物業

電話：2865 7323/

5335 9994（俞小姐）

相片由代理行提供