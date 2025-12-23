西半山 羅便臣道1號 寬敞巨廳華麗裝潢
更新時間：14:50 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:50 2025-12-23 HKT
發佈時間：14:50 2025-12-23 HKT
西半山豪宅羅便臣道1號，位處小學11名校網，區內名校林立，適合家庭客。今次走訪中層單位，實用面積2626方呎，複式設計，擁4房3套連工人套房，裝修布置華麗，現時連2車位放售，叫價7380萬。
馬上參觀羅便臣道1號中層複式放盤，全屋裝修簡潔雅緻，以半層作間隔，複式上層為客廳，樓底高，天花掛有水晶吊燈，客廳優勢之一是設有一列落地窗，緊連私家露台，前臨香港動植物公園，遠眺中環繁華都市景色。
複式下半層為飯廳，主角是圓形大餐桌，天花有精緻吊燈，靠牆有一列飾櫃。廚房方面，裝有多組灰色廚櫃，方便收納各式廚具及食材等。
再往下行，便是2間套房、下半層書房及睡房，屋主按喜好布置不同風格。
羅便臣道1號樓齡約42年，全幢提供約25個單位，主要為複式單位。項目鄰近香港動植物公園，住客自駕出中環及灣仔等商業區少於10分鐘車程。
放盤單位資料
物業名稱：羅便臣道1號
地址：羅便臣道1號
樓齡：42年
單位：中層單位
實用面積：2626方呎（複式）
間隔：4房3套連工人套房
叫價：7380萬元（連2車位）
呎價：28103元
代理行：泰銘物業
電話：2865 7323/
5335 9994（俞小姐）
相片由代理行提供
最Hit
中年好聲音4丨「長明燈」肥媽再惹爭議 被周國豐暗寸火藥味濃 網民：周SIR真係夠薑
2025-12-22 15:31 HKT
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產 開班當導師重新出發 首開腔談困境：於谷底徘徊
2025-12-21 16:00 HKT
河南「滅門」案︱愛妻及年幼子女被殺 疑兇竟是兒時玩伴
2025-12-22 08:30 HKT
連鎖酒樓午市大特價 乳鴿$18／$198蝦伊麵+4款點心／長者茶位$2！網民大讚：平過去茶記
2025-12-22 12:52 HKT