北角寶馬山花園 淺調長廳亮麗舒適 俯瞰城市盛景

北角半山豪宅寶馬山花園，粉紅色外牆，是區內地標著名豪宅屋苑，背靠賽西湖公園，環境寧靜清新。今日為大家推薦屋苑3房1套單位，實用面積844方呎，廳房四正，裝潢講究，保養良好，單位可享部分維港景致。

寶馬山花園位於北角寶馬山道，由14幢大樓依山而建，提供807個單位。今日介紹屋苑8座高層B室放盤， 實用面積844方呎，據悉，單位室內設計由名師主理。走進廳堂，見空間寬闊四正，內櫳裝潢採現代輕奢風，以淺色系為主調，透過歐式花線牆身，讓此溫暖之家在不知不覺間多了優雅氛圍。

屋主將客飯廳分為左右兩邊，活動空間鮮明，飯廳最大視覺焦點是天花掛有精緻吊燈，吊燈下有雲石圓桌，6張絨餐椅圍繞擺放，旁為特大窗戶，打造明亮用餐環境；另一邊的客廳則放置了 L形淺色沙發，前方為木製地櫃，牆掛上大電視，自成一景。

844呎3房1套間隔

廳堂設有闊玻璃透光，從窗戶近望為屋苑內園泳池，居高臨下，可望北角市景，及部分維港景。放盤為3房1套間隔，所有房間均開則方正，主人套房沿用客廳設計主調，將睡牀置中擺放後仍可三邊落牀，窗外可見少許海景。

浴室備有光潔浴具，採乾濕分離設計，設窗戶通風及排走濕氣。

寶馬山花園住客會所設備有動有靜，提供健身室、泳池、網球場、羽毛球場等，亦提供住客穿梭巴士接駁港鐵北角站及港鐵銅鑼灣站，方便住客出行。

必睇靚位

裝潢講究，室內設計由名師主理

3房1套設計

居高臨下，享開揚景致

提供泳池及健身室等

放盤單位資料

物業名稱：寶馬山花園

地址：北角寶馬山道1號

樓齡：34年

單位：8座高層B室

實用面積：844方呎

間隔：3房1套

叫價：1700萬

呎價：20142元

代理行：世紀21日昇地產

電話：6123 6527（譚小姐）