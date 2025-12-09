Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅梅閣銀主盤近1.2億易手 平均每呎約4.13萬

更新時間：10:26 2025-12-09 HKT
發佈時間：10:26 2025-12-09 HKT

豪宅持續有捧場客，市場消息透露，山頂紅梅閣單號洋房，面積2903方呎，連699方呎花園，銀主意向價約1.6億，最終以接近1.2億易手，呎價約41337元，較2010年成交價1.01億，高出約18.8%，買家為資深投資者羅守輝胞妹羅詠璇及相關人士。

玫瑰園呎價2.56萬

消息又透露，大潭玫瑰園雙號洋房，面積3314方呎，4房4套間隔，連面積731方呎及443方呎前後花園，以及838方呎天台，最新以8500萬易手，呎價約25649元。據了解，原業主2007年斥資8200萬購入上述物業，現轉售帳面獲利約300萬。

區內代理透露，渣甸山嘉雲臺3座高層B室，面積1439方呎，3房間隔，新近以4000萬成交，呎價約27797元。翻查成交資料，原業主於2010年以2720萬購入上述單位，現轉售帳面獲利約1280萬。

中半山碧雲樓高層B室，面積1582方呎，最新以2900萬連車位易手，呎價約18331元。翻查資料，屋苑對上一宗成交已經是2020年，當時一個低層C單位，面積1437方呎，以2980萬成交，呎價約20738元。

九龍塘又一村花園B8座高層A室，面積1498方呎，新近以2880萬連車位售出，呎價約19226元。據悉，原業主於2015年斥資3180萬購入上述單位，原轉售帳面蝕讓約300萬。

何文田懿薈低層B室，面積1758方呎，原則4房間隔，新近以3058萬售出，呎價約17395元。據了解，原業主於2009年以2964萬購入上述單位，現轉售帳面獲利約94萬。

