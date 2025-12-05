西貢匡湖居 時尚巨廳展現空間 附設私人船位

西貢著名豪宅匡湖居，被山水包圍，可享悠閒舒適生活。是日推薦該屋苑一座靚裝獨立屋，實用面積2747方呎，6房4套間隔，全屋備有雅緻裝修，緊接逾3200方呎大花園，最大賣點是享私人船位，滿足海上活動愛好者。

匡湖居由2座分層大廈及463座洋房組成，今日參觀的放盤原屬相連洋房，經過打通成獨立屋後，令生活空間更為寬敞。洋房設有車庫，可泊4部車。

由玄關走入巨型大廳，樓底特高，客飯廳之間以深色門框分隔，布局分明。客廳以白色、米色等中性色為基調，擺放了三組沙發組合，電視背景牆選用大理石及金色飾條元素設計，提升空間奢華感。

2747呎6房4套開則

從客廳走到飯廳，焦點是大圓桌，配搭8張餐椅，一隅設酒吧，可一邊欣賞節目，一邊品酒聊天。特大廚房位於飯廳旁邊，煮食設備應有盡有，設中島枱，令入廚更得心應手。

廳堂設落地玻璃引光，外連私家大花園，花園以數級樓梯分間，分別擺放戶外沙發座及餐桌等，放眼見舒適東南內湖景及山景。特別一提，洋房賣點之一是連私人船位，方便住客隨時出海。

放盤為6房4套間隔，走入其中一間寢室，中央是大牀，另擺放了衣櫃及書桌等後仍十分闊落，從窗外看為內湖景，景觀舒泰。

匡湖居由恒基發展，提供泳池、健身室及餐廳等。屋苑設匡湖購物中心，提供超級市場、餐廳及便利店等。

必睇靚位

6房4套海景洋房

連私人船位

花園面積超過3200方呎

車庫可泊4車

放盤單位資料

物業名稱：匡湖居

地址：西貢公路380號

樓齡：40年

單位：6房4套連工人房

實用面積：2747方呎

3200方呎（花園）

間隔：6房4套連工人房

叫價：6880萬

呎價：25046元

代理行：世紀21奇豐物業

電話：9312 8244（梁小姐）