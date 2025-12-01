大角咀浪澄灣 光猛廳堂簡約舒適 遠眺開揚海景

大角咀屋苑浪澄灣，鄰近港鐵奧運站，出入交通便利。是日為大家精選當中8座中層E室，實用面積547方呎，2房設計，現以920萬放盤，實用呎價約16819元。

推門入室，見單位採橫廳設計，空間採光度極高。現場所見，廳堂佈置有沙發、電視組合櫃等傢具。從客廳窗戶外望，近見內園景，遠見海景，景觀開揚。放盤設有2間房，房間皆方正實用，其中一間房作子女房，已配置訂造雙層睡牀及儲物櫃。

梗廚內設上下廚櫃，供收納食材、廚具，另連通風窗，方便排走油煙。

浴室新淨明亮，已備浴缸等基本設備。

臨海而建的大角咀浪澄灣8座中層E室，實用面積547方呎，叫價920萬。

單位大窗的採光度很高，可享開揚海景。

放盤為2房間隔，房間開則四正。

飯廳一隅擺放書桌及書架，方便小孩在家閱讀或學習。

547方呎2房設計

由恒隆地產發展的浪澄灣，樓齡21年，屋苑由8座物業呈波浪型興建，基座為住客會所，提供泳池、健身室、宴會廳等。另外，屋苑亦提供穿梭巴士來往奧海城，交通更顯便利之餘日常購物亦非常方便。

必睇靚位

鄰近港鐵奧運站

內櫳附靚裝，傢具齊備

望部分海景

多窗設計，採光度高

放盤單位資料

物業名稱：浪澄灣

地址：海輝道8號

樓齡：21年

單位：8座中層E室

實用面積：547方呎

間隔：2房

叫價：920萬元

呎價：16819元

代理行：中原地產

電話：6386 3127（王小姐）

*相片由代理行提供