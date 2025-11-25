上環盈峰一號 寬敞大廳時尚亮麗 千呎海景天台

上環單幢盤盈峰一號，鄰近港鐵西營盤站，出入交通方便。是日為大家介紹當中的A座高層特色單位，實用面積1291方呎，3房間隔，內附品味靚裝，附連逾千呎海景天台，現以月租11.5萬放租，實用呎租約89元。

甫入單位，大廳有特高樓底，以素白為主調配以淺木地板，兩廳可以家具區分開來，飯廳置有五人飯桌，並掛有掛畫。客廳有三人座沙發另有3張單人沙發，打造舒適寫意的休憩空間。客廳另有落地玻璃窗，引自然光入室，一室通透明亮。特別一提，客廳設有內置樓梯直通偌大天台，可享無遮擋海景。

1291呎3房間隔

單位為3房，每個房間都能輕鬆欣賞到無遮擋的海景。主人房置中置可三邊落牀的雙人牀及2個牀頭櫃，另有闊窗助充分陽光照入屋內。

盈峰一號共有約155個單位，設住客會所，提供健身室、按摩池等。另外，大廈屬小學11校網，名校林立。

必睇靚位

坐享海景，景觀怡人

罕有連逾千呎天台特色單位

內櫳備品味靚裝

鄰近西營盤站

放盤單位資料

物業名稱：盈峰一號

地址：上環和風街1號

樓齡：17年

單位：A座高層連天台

實用面積：1291方呎

1022方呎（天台）

間隔：3房

叫租：11.5萬元

呎租：89元

代理行：OKAY.com 屋企

電話：9098 7079（黃先生）

*相片由代理行提供

