馬鞍山泓碧 時尚大廳清雅柔和 坐享翠綠美景

馬鞍山新晉屋苑泓碧，位置上自成一隅，享有極高私隱度。今日推薦屋苑3座低層L室，實用面積483方呎，2房間隔，內附有企理裝修，露台覽清靜園景。

打開大門，見整個廳堂已有簡約企理裝修，可即租即住，近門口左邊為開放式廚房，配置多功能廚櫃，並設置基本入廚設備。戶主將可容納四人的方形飯桌貼着主牆擺放，以預留中央空間作走動，住客有需要時，可將飯桌移動到中央；旁邊的客廳則放置4至5人皮質沙發，前方有白色地櫃及掛牆電視。

483呎2房開則

廳堂設落地玻璃採光及通風，推開趟門通往露台，見內園泳池及翠綠景。單位有2間房，所有房間皆四正實用，而且配置基本家電。

由碧桂園集團等發展的泓碧，由4座高座大樓、5座低座住宅，以及13幢獨立屋組成，共設547個單位，戶型由1房至4房。泓碧的住客會所提供室外泳池、健身室及桌球室等。

必睇靚位

享園景，環境幽靜

附有傢俬裝修，即租即住

實用2房，小家庭之選

提供住客會所

放盤單位資料

物業名稱：泓碧

地址：馬鞍山耀沙路11號

樓齡：4年

單位：3座低層L室

實用面積：483方呎

間隔：2房

叫租：21000元

呎租：43元

代理行：中原地產

電話：9159 8829（林先生）

*相片由代理行提供

