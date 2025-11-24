Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬鞍山泓碧 時尚大廳清雅柔和 坐享翠綠美景

馬鞍山新晉屋苑泓碧，位置上自成一隅，享有極高私隱度。今日推薦屋苑3座低層L室，實用面積483方呎，2房間隔，內附有企理裝修，露台覽清靜園景。

打開大門，見整個廳堂已有簡約企理裝修，可即租即住，近門口左邊為開放式廚房，配置多功能廚櫃，並設置基本入廚設備。戶主將可容納四人的方形飯桌貼着主牆擺放，以預留中央空間作走動，住客有需要時，可將飯桌移動到中央；旁邊的客廳則放置4至5人皮質沙發，前方有白色地櫃及掛牆電視。

483呎2房開則

廳堂設落地玻璃採光及通風，推開趟門通往露台，見內園泳池及翠綠景。單位有2間房，所有房間皆四正實用，而且配置基本家電。

由碧桂園集團等發展的泓碧，由4座高座大樓、5座低座住宅，以及13幢獨立屋組成，共設547個單位，戶型由1房至4房。泓碧的住客會所提供室外泳池、健身室及桌球室等。

必睇靚位

享園景，環境幽靜
附有傢俬裝修，即租即住
實用2房，小家庭之選
提供住客會所

放盤單位資料

物業名稱：泓碧
地址：馬鞍山耀沙路11號
樓齡：4年
單位：3座低層L室
實用面積：483方呎
間隔：2房
叫租：21000元
呎租：43元
代理行：中原地產
電話：9159 8829（林先生）                                                                                                                                                         
*相片由代理行提供
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

