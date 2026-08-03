樓盤「有英無中」？梁振英批「扮高檔」：明明是銷售給中國人 扮「鬼」嚇人心態要不得

全國政協副主席、前特首梁振英在社交平台發文指出，過往樓盤先有中文名，再以拼音音譯成英文；後來發展商在中文名以外，另創一個完全不相關、「扮高大上」的英文或其他外文名稱。近來更有個別樓盤索性只有英文名，完全沒有中文。

梁振英：地產公司職員和代理 英文發音亦可能「見不得人」

梁振英直言，樓盤銷售對象明明是中國人，竟然沒有中文名，令人「莫名其妙」。他認為原因只有一個，就是要「扮高檔」。他又指部分地產公司職員和地產代理，自身英文水平亦不足，連樓盤英文名也發音「見不得人」，直言對此感到諷刺。

雙語社會中英文不可偏廢

梁振英強調，香港是雙語社會，中英文皆不可偏廢。他批評，若心態上真是在市場上扮「鬼」嚇人，更是要不得。

地產代理：中文字「好多都用過」 同意只得英文實用上不便

祥益地產總裁汪敦敬向《星島頭條》分析，梁振英說法有理，買樓人士牽涉的階層很多，而香港現時樓市，內地買家佔顯著份額，「總有啲客對英文咬字掌握得無咁好」。

他指近年部分樓盤，用的名稱要麼只有英文，即使有中文字亦非常生僻難讀，估計是因為適用於樓盤的中文字「好多名都用過」，剩下變化不多，發展商可能因應銷售上的需要，有不同的策略，但建議屋苑入伙後，可以同時提供中、英文名，「有時住戶未必掌握到英文咬字，的士司機亦都未必識聽。（只設英文名）銷售上可能有佢用途，但實用上不方便。」