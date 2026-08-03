立法會部分議員委員會零發言 李慧琼撰文平反：易令公眾誤解 應重質不重量

立法會主席李慧琼於今日（3日）在報章撰文，回應日前有報道統計，指今屆立法會上任7個月以來，部分議員在委員會「零發言」。她指出，有關報道未能全面反映議會運作實況，容易誤導公眾。

李慧琼在《明報》文章解釋，議員是否發言涉及策略分工、避免重複論點等考量，《議事規則》亦不鼓勵重複發言。她強調，議員在會議外的書面質詢、約見官員、實地視察及地區服務等「看不見的工作」，同屬履行職責的重要部分，其繁重程度「比熒光幕前有過之而無不及」。衡量議員表現不應單純以會議發言次數為指標，將每位議員視為獨立「發言個體」進行統計，亦容易忽略立法會內部政黨分工、黨團協作的現實，故公眾不宜以「有否發言」作為評核標準。

指「發聲價值應重質素而非次數」

她指「發聲之價值應重質素而非次數」，評核議員表現的客觀準則在於「代議」與「監督」的實效，包括能否提出貼地政策建議、推動政府改善施政及解決市民難題。她透露，今屆議員已開設227間地區辦事處，為歷屆之冠，出席率及投票率亦屬最高，體現團隊協作成果。她呼籲公眾及傳媒多留意議員會內會外的整體工作，而非單純聚焦發言次數。