大棋盤︱畢業生搵工難 經濟增長勝預期青年無法受惠 「體感」有落差

踏入畢業求職季節，不少應屆畢業生正苦惱於職場規劃，即使是以往吃香的專業工種，今年職位空缺及資源亦有所減少。特首李家超昨日出席地區諮詢會，兩名青年人提到大學畢業難找工作，這情況在AI時代特別尖銳。但與此同時，今年上半年經濟增長達5.1%，勝於預期，然而身在就業市場前線的青年生力軍，他們的「體感溫度」與亮麗經濟數據似乎並不一致。

上半年經濟增長5.1%勝預期 青年身處「平行時空」

昨日諮詢會上，大學生侯先生指青年失業率創近年新高、企業初級職位大減逾半，建議政府參考內地及新加坡做法，推出初入職場青年的資助，協助他們站穩陣腳。另一青年唐小姐提到2022年推出的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」效用不錯，建議擴展到其他新興產業，協助轉型，尤其現時大學生出現「技能與市場需要脫節」。

李家超回應指，科技發展是創造優質就業的關鍵，將帶動產業升級，青年未來收入前景亦會更好；透過推動產業升級轉型、產學研一體化合作，配合技能課程、製造更多優質就業崗位，協助畢業生進入職場。

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政圈人士：願景是長期的 失業衝擊是即時的

有政圈中人認為，特首的說法原則上是正確，惟現時青年失業率達11%，對於受就業市場衝擊的青年人來說，畢業便等於失業，他們的不安情緒需要重視。另一方面，北都規劃仍在建設階段，願景落實需時，但對剛畢業大學生來說，失業衝擊是即時性。

《星島》日前報道，昔日被視為「鐵飯碗」的護士行業，今年出現職缺收緊，部分畢業生至今未獲公院或大型機構聘用，原因包括人手供應增多、經濟環境欠佳等。其他行業如教育界，因應生育率低、縮班併校等，據說今年中小學教職亦特別難求。

港專學院助理教授顏汶羽表示，今年整體就業市場放緩，即使是護理這類受AI衝擊較少的行業，畢業生亦有「搵工難」情況。他指現時教育制度與就業市場脫節，例如幾年前需要醫護人手，機構就加大學額，但數年後學生畢業時市場已是另一景象，學生隨時「畢業即失業」，認為未來整個教育體系都要準確把握市場趨勢，因應政府的人力需求預測調整學額。

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官場中人：青年擔憂合理 會重點關注科技對青年就業影響

本身是大學教授的立法會教育事務委員會主席劉智鵬則指，大學學科不會完全對得上人力市場，尤其非專業科系，近年隨着AI發展，連專業職系都受到衝擊。他說無論社會發展甚麼產業，一樣需要大量從業人員，關鍵是如何幫助他們轉型，期望大學課程內容增加與創科相關教學，並盡早培養所有學生的AI和科技素養。

他認為特首的回應有根據，北都大學城推動未來產業發展，確實是香港的重大機遇，分別是政府能否再進一步清晰告訴青年人，「北都幾時可以製造到『飯碗』出來、對大家有乜嘢具體幫助」；未來講述北都機遇要更加具體，有時間表、具體工種和數目等，青年人就會有所期盼。至於增設「初入職場」資助，他認為資源要用得其所，例如與北都發展密切相關，「否則就咁扔嚿錢落去，幾年之後就無用，只會浪費」。

有官場中人指，AI對就業市場的衝擊，政府完全看在眼裏，專上教育確實需要不斷與時俱進，兩位青年提問也問到重點，預告今年底推出的「人力推算」，雖然未必有「北都專章」，但必定重點談及科技發展對青年就業人口的影響，以及他們如何適應當今就業市場的變化，找到自己定位。

筆者亦聽聞，「綠色和可持續金融培訓先導計劃」擴展到其他行業的建議，有官員認為值得考慮和仔細研究，大原則是協助就業有困難的青年轉型。

聶風