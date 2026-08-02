國債期貨周一上市 李家超晤中證監主席吳清 深化兩地市場合作

行政長官李家超今日（2日）在禮賓府與中國證券監督管理委員會主席吳清會面，就深化香港與內地金融市場互聯互通交流意見。財政司司長陳茂波、署理財經事務及庫務局局長陳浩濂、香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）主席黃天祐和證監會行政總裁梁鳳儀亦有出席。

李家超歡迎吳清率團訪港。他表示，香港在「一國兩制」下享有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，擁有高度國際化的市場環境和成熟的金融基建。國家「十五五」規劃支持香港鞏固提升國際金融中心地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能。他指特區政府正全速制定香港第一個五年規劃，會全力以赴做好編制工作，積極把握國家發展機遇，持續推進香港國際金融中心高質量發展，服務國家金融高水平對外開放。

明推國債期貨 鞏固本港離岸人民幣樞紐地位

李家超說，環球對人民幣在貿易融資、投資及儲備的需求穩步上升，香港作為全球離岸人民幣交易和金融活動的中樞，擁有全球規模最大的離岸人民幣資金池，一直積極推進金融基建升級、產品創新和市場拓展等多個關鍵領域的發展。他很高興表示，香港明日（3日）推出國債期貨，為投資者提供了有效的離岸風險管理工具，有助吸引國際投資者參與內地債券市場和長期持有人民幣國債，是完善人民幣產品生態圈的關鍵一步，進一步鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。李家超感謝中央人民政府和內地相關監管機構一直以來的支持，期望與內地繼續深化合作，提高離岸人民幣流動性，穩慎扎實推進人民幣國際化。

李家超表示，特區政府會繼續與內地監管機構緊密合作，共同推進深化兩地市場合作的務實措施。香港會繼續拓展與內地金融市場的互聯互通，在滬深港通、債券通、跨境理財通等現有基礎上，為市場提供豐富的投資和風險管理產品，與內地市場優勢互補，攜手促進金融市場的聯動發展和產品創新，為國家金融強國建設貢獻力量。