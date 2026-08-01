Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超明率司局長落區 屯門辦首場五年規劃及《施政報告》地區諮詢會

政情
更新時間：09:42 2026-08-01 HKT
發佈時間：09:42 2026-08-01 HKT

政府正就香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）以及2026年《施政報告》進行公眾諮詢。行政長官李家超明日（8月2日）早上將率領一眾司局長走進社區，於屯門舉行首場地區諮詢會，直接聆聽市民聲音。

李家超今日(1日)在社交平台發文，指自今年六月先後展開兩項重大發展規劃的諮詢以來，他與團隊至今已出席超過80場線上及線下的諮詢會，廣泛收集來自社會各個界別人士的意見。

行政長官李家超明日（8月2日）早上將率領一眾司局長走進社區，於屯門舉行首場地區諮詢會。李家超FB圖片
行政長官李家超明日（8月2日）早上將率領一眾司局長走進社區，於屯門舉行首場地區諮詢會。李家超FB圖片

為進一步貼近民意，明日舉行的首場地區諮詢會將採用小組討論形式進行。屆時，特首及各司局長將與市民圍繞「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩大主題展開坦誠交流。市民可透過電視或網上直播，同步收看諮詢會的現場情況。

市民可透過以下途徑就相關政策提交意見：

香港五年規劃：專屬網站或電郵（[email protected]

2026年《施政報告》：專屬網站或電郵（[email protected]
 

最Hit
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
14小時前
中國移動、中國電訊及中國聯通內地三大電訊商發通告 8‧1開始手機號卡僅限官方辦理。法新社
內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理
即時中國
13小時前
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
4小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
影視圈
13小時前
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分。
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分
影視圈
17小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
2026-07-31 09:00 HKT
恐怖婆媳糾紛｜37歲美華裔女捅殺79歲奶奶245刀 驗屍官：死者幾乎被肢解
即時國際
7小時前
國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙
國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙
即時國際
3小時前
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦
旅遊
21小時前