李家超明率司局長落區 屯門辦首場五年規劃及《施政報告》地區諮詢會

政府正就香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）以及2026年《施政報告》進行公眾諮詢。行政長官李家超明日（8月2日）早上將率領一眾司局長走進社區，於屯門舉行首場地區諮詢會，直接聆聽市民聲音。

李家超今日(1日)在社交平台發文，指自今年六月先後展開兩項重大發展規劃的諮詢以來，他與團隊至今已出席超過80場線上及線下的諮詢會，廣泛收集來自社會各個界別人士的意見。

行政長官李家超明日（8月2日）早上將率領一眾司局長走進社區，於屯門舉行首場地區諮詢會。李家超FB圖片

為進一步貼近民意，明日舉行的首場地區諮詢會將採用小組討論形式進行。屆時，特首及各司局長將與市民圍繞「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩大主題展開坦誠交流。市民可透過電視或網上直播，同步收看諮詢會的現場情況。

市民可透過以下途徑就相關政策提交意見：

香港五年規劃：專屬網站或電郵（[email protected]）

2026年《施政報告》：專屬網站或電郵（[email protected]）

