林定國鼓勵城大暑期課程非本地法律生來港發展 把握普通法獨特優勢

律政司司長林定國今日（30日）接待26名參與香港城市大學法律學院暑期課程的非本地法律系學生，介紹本港普通法制度的憲制基礎與獨特優勢。林定國指出，了解香港法律制度對有意從事涉及中國元素之國際法律實務者極具優勢，並鼓勵這批來自歐洲及內地的學生未來考慮來港發展。

介紹香港普通法制度憲制基礎

律政司於7月30日接待了26位正在參與香港城市大學法律學院暑期課程的非本地法律系學生。律政司司長林定國向學生介紹了律政司的職能，以及香港法律和司法制度的特色，並分享了理解香港普通法制度對外地學生的重要性。

林定國指出，對於任何對國際法律實務、特別是涉及中國元素感興趣的人士而言，了解香港的法律制度及其帶來的機遇，均是一項巨大的競爭優勢。參與是次課程的26名學生分別來自中國內地，以及德國、西班牙、愛爾蘭、法國、葡萄牙和比利時等多個國家。這些學生大部份來自大陸法系國家，且大多是首次到訪香港。

林定國向學生簡介了香港普通法制度的憲制基礎。他強調，香港在「一國兩制」方針下，以《憲法》和《基本法》為憲制基礎。《基本法》不僅保留、更確立了獨特的普通法制度，並將終審權賦予終審法院。

他指，香港的司法體系高度國際化，司法體系可聘用海外法官，並參考外地判例，在司法審判中中英雙語並用；具備獨立司法機關，司法機關享譽全球，近期更宣布將成立國際商事法庭，且早前已成立國際調解院等最新發展，未來的司法體系將展現更高的國際化水平。

外資律師行數據顯國際化優勢

林定國引述香港律師會截至7月30日的最新數據，指出香港目前共有93家外資律師事務所，當中包括許多來自大陸法系國家的律師行，例如法國4家、意大利2家、盧森堡2家及瑞士2家。

註冊海外律師方面，在本港註冊的海外律師共達1,746名，其中包括法國17名、德國9名、比利時2名及愛爾蘭1名。

林定國提到，數據中目前尚未看到來自西班牙和葡萄牙的律師，因此他特別鼓勵這兩個國家的學生，在畢業後或遇到合適機會時，積極考慮來港發展，開拓其法律職業生涯。

展現香港多元魅力與法治之美

林定國亦向學生推廣香港的城市魅力，指出香港的美麗之處不止於法治，更在於這座東西文化交匯的國際大都市擁有多元特色。香港既有璀璨的維多利亞港夜景，亦有近在咫尺的海灘和行山徑。城市環境安全便捷，且美食遍地，從街頭小店到眾多米芝蓮餐廳均應有盡有。

林定國表示，希望未來數日天公造美，讓學生能盡情探索及享受在港的生活，並期望他們在回國後，向身邊的人分享在香港的親身體驗，因為真實的見聞遠勝於傳聞。他期待未來能再次在香港見到這些學生，不論是以遊客還是法律專業人士的身份，並祝願他們在暑期課程中收穫豐盛，度過愉快的時光。