羅淑佩收工落場玩匹克球 鼓勵市民暑期投入運動 ｜Kelly Online

文體旅局局長羅淑佩在社交媒體發文，指暑假是參與運動的良機，除觀看劍擊世錦賽及啟德主場館賽事外，市民亦可親身參與各類運動。她特別鼓勵大眾參與8月2日的「全民運動日」，並分享自己與同事在旺角打匹克球（pickleball）的體驗，指出該運動老少咸宜，呼籲市民積極嘗試。

倡市民親身參與運動 善用全民運動日

羅淑佩表示，除觀賞世界盃決賽周，市民亦可到亞洲國際博覽館觀看劍擊世界錦標賽。足球迷亦已作好準備，於周末起前往啟德主場館觀看賽事，為支持的球隊打氣。她續指，參與運動不應局限於當觀眾，市民更應親自參與，如跑步、騎單車、游泳、健身、踢足球，或學習乒乓球、羽毛球及劍擊等。她強調，持之以恆的運動對身體大有裨益，在職人士和學生可藉此舒展筋骨、鬆弛神經；中年人士經常運動有助保持青春；而時間充裕的長者，在運動後與朋友聚會飲茶，更是理想的社交活動。

適逢8月2日為「全民運動日」，羅淑佩鼓勵市民培養恆常運動的習慣。她提醒已成功預訂8月1日及2日免費康樂設施的市民，屆時務必準時進場。即使未能預訂康文署設施，市民亦可選擇到海濱散步、緩步跑、拉筋或練習瑜伽，體驗身心舒展與流汗的爽快感覺。

體驗匹克球大讚老少咸宜

羅淑佩更以身作則，在昨晚（29日）放工後與多位同事前往旺角花園街市政大樓的體育館體驗匹克球（pickleball）。她指出，匹克球的最大特色是老少咸宜，年輕人可利用整個球場全力進攻，運動量不亞於羽毛球；而兒童或長者則可選擇留在限制區（kitchen）範圍內輕鬆對打，避免因用力過猛而受傷。因此，該項運動在短短數年間已廣受歡迎。

目前，康文署轄下已有12個場地容許個人租用以進行匹克球運動，坊間的私人場地亦日益增加。羅淑佩呼籲市民，不妨與家人和朋友一同嘗試這項新興運動。