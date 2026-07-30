大棋盤︱立法會餐廳也「結業」 新營運者收「街客」拓商機？將增設燒味檔、「點對點」送餐

位於立法會大樓地下大堂的餐廳，原先由維他奶集團旗下的「香港美食」承辦，但由於連年虧蝕，未有再入標申請，營運許可本月31日便屆滿，本周二已是最後營業日，正式拉閘。立法會行管會早前批出由「時尚聯盟」接手，預料10月開張。近年食肆生意不易做，新營運商又有何妙計留住一眾議員的胃，以及開拓新客源？

對於舊餐廳食物質素，議員普遍頗有保留，認為大有「完善」空間。亦有議員助理說，餐廳出品「未至於難食」，惟只能勉強應付日常需要，很多時候大樓職員寧願自行叫外賣，「做唔住」乃意料中事。前議員梁熙日前重遊舊地，探望餐廳員工，大讚「最好味係『人情味』」，巧妙地避談食物質素。

新餐廳將增設燒味、大樓內「點對點」送餐等服務

不過亦有議員抱不平，認為食物質素下降不能全怪餐廳，因再上一手經營者在疫情期間離場，「香港美食」在時任飲食界議員張宇人打人情牌下，「捱義氣」接手，但他們並非主力經營食堂，經驗不能與其他集團相比。加上大樓人流不如昔，客源受限下生意難做，集團入場數年已勁蝕數百萬，更無動力投放資源在出品，形成惡性循環。

修例風波前，民間社會活躍，不同團體在議會內外舉辦諮詢、公眾活動，亦有利餐廳生意；也有在政總工作的公務員幫襯，午市經常滿座。惟修例事件加上疫情，大樓強化保安，一般市民對立法會關注亦減少。現時餐廳主要服務大樓使用者，如議員、秘書處職員、傳媒等，原則上沒禁止外來人士用餐。

飲食界議員梁進認為，舊餐廳無法營運固然一定程度與食物質素有關，但其實跟經營環境關係更大，例如平時即使有訪客參觀，也未必會留下用膳，餐廳空間亦十分有限。據他了解，新營運者會考慮更新營運模式，食物種類會更廣泛。

「時尚聯盟」本身在灣仔警總、電訊盈科經營飯堂，有議員相信經驗不成問題，但如何突破經營安排限制，需要思考。毗鄰立法會及政總的中信大廈，多年來乘「近水樓台」優勢，加上曾有議員辦公室進駐，成為政界人士相約飯局的就腳點。惟近年中信多間食肆相繼結業，包括酒樓、日式餐廳，一間有名氣的扒房亦預告年底執笠，對於立法會餐廳來說，又能否借「地理優勢」吸納生意呢？

有議會中人直言，中信餐廳結業實在毋須惋惜，因食物質素早已今非昔比，平日寧願到中環、灣仔一帶覓食。至於立會新餐廳，他認為最重要還是味道，若賣點只是地點方便，難有長期支持者。

行管會早前成立評審委員會，負責餐廳營運商投標，據聞不少人反映希望增設自家的燒味檔，已獲得接納；亦會提供更多類型的餸菜，增設「每日特餐」優惠吸客。餐廳亦會優化經營模式，例如增設在大樓內的點餐送餐服務，周三延長經營時間至晚市，以便議員和工作人員在大會完成後留下用膳。此外，餐廳接受預約自訂菜單、開設數圍招待客人，亦對進一步招攬「街客」持開放態度。

評審委員會成員、新民黨何敬康相信新營運商入主後，會提供更多種類的餐點和服務，例如中西式食品、甜品。至於招攬「街客」，他認為開拓客源必定是好事，但立法會餐廳性質始終和翠華、金記等連鎖茶餐廳不同，很難要求他們大鑼大鼓宣傳，需要在服務大樓使用者與招攬生意之間取得平衡。有政圈中人打趣道，立法會議員支持狗隻入食肆措施，應該爭取申請牌照，開拓客群。

聶風