來論｜署理財政司司長黃偉綸：香港，擁抱機遇新時代

一直以來，香港持續鞏固其作為國際金融中心的地位。我們提供自由、開放、高效、安全及國際化的營商環境，與全球市場緊密相連。近期有傳媒評論試圖看淡香港的前景，無視我們城市非凡的韌力與活力，對接踵而來的龐大機遇視而不見。香港必須且定必繼續向前邁進，以實際行動反駁批評者，並糾正那些唱衰者所散播的錯誤資訊。

香港經濟已強勁反彈

作為「一國兩制」下的國際金融中心，香港享有國家的堅實支持，同時與世界各地保持緊密聯繫。這一獨特優勢為我們扮演「超級聯繫人」與「超級增值人」的獨特角色奠定了基礎。香港擁有高度開放和國際化的市場、深受信賴的普通法制度、與全球市場接軌的監管標準、資訊和資金的自由流動，以及簡單低稅制。這些都是全球投資者最為重視的核心價值，令香港成為企業拓展業務的理想地。

事實勝於雄辯。香港經濟已強勁反彈——從現屆政府2022年上任時的收縮3.7%，轉為去年的增長3.6%，而今年第一季更大幅增長5.9%，創下五年來最強勁的升幅。對外貿易亦大幅攀升，2026年6月的商品出口和進口按年分別飆升53.4%和45.4%。對大多數主要市場的出口持續增長。

黃偉綸指事實勝於雄辯。香港經濟已強勁反彈。

香港是全球唯一一個結合中國內地堅實支持與全球市場深度連繫的經濟體。這優勢吸引了世界各地的企業來港上市。今年上半年，共有87宗首次公開招股（IPO），集資額達2,102億元，幾乎是去年同期的兩倍。截至6月底，有超過500宗申請正在處理中。資產及財富管理業務表現強勁，去年本港註冊認可基金錄得3,570億元的資金淨流入。家族辦公室生態圈亦蓬勃發展。截至去年底，香港的單一家族辦公室數量超過3,380間，過去兩年增長逾25%。根據《2026年全球財富報告》，香港現已成為全球最大的跨境財富管理中心。

國際社會對香港優勢的認可日益增強。最新一期《全球金融中心指數》中，香港繼續位列全球第三，評分較上次更高。我們繼續蟬聯全球最自由經濟體，同時我們的全球競爭力排名已攀升至第二位，人才競爭力亦躍升至第四位。

特區政府積極推行「引進來、走出去」策略，吸引優質企業在港落戶或擴展業務。截至2025年，在港營運的內地及海外企業數目達到11,070間，而本地初創企業亦增加至5,221間——兩者均創下歷史新高。引進重點企業辦公室（OASES）至今已成功吸引超過120間重點企業。這些企業預計將在未來數年合共為香港帶來約730億元的投資，並創造約25,000個涵蓋高端科研及管理職位的就業機會。

批評者似乎更多是出於對中國偏見 而非客觀分析

一些批評者似乎更多是出於對中國的偏見，而非基於客觀分析。他們的批評既無證據支持，亦不符事實。相反，投資者和人才則對香港充滿信心，被我們與全球的連繫及國際化特色所吸引。

儘管香港的表現亮眼，但我們絕不能原地踏步或自滿。我們將繼續團結社會各界，全力推進建設「四中心，一高地」，即國際金融、航運、貿易、創新科技中心，以及國際高端人才高地。在金融方面，我們會持續提升市場效率，擴大善用離岸人民幣和內地國債的措施，並大力發展金融科技、數字資產，以及綠色和可持續金融。

今年是國家「十五五」規劃的開局之年。在瞬息萬變的世界中，香港將以創新思維應對當前複雜多變的全球政經局勢。我們會全速編制香港的首個五年規劃，主動融入及服務國家發展大局，因地制宜發展新質生產力，並加速推進經濟及金融的高質量發展。

黃偉綸

署理財政司司長

香港特別行政區政府