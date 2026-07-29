大棋盤︱特首以「夫妻」妙喻行政立法 政策醞釀透風靠互信？引Elon Musk名言表個人心跡

特首李家超再有新猷，昨日到立法會出席首次「特首與議員對談交流會」，這場鼓勵「放低包袱、暢所欲言」的新活動，議員又有否趁機會說出心底話？據聞有議員就行政立法關係提出「肺腑之言」，關注部分政策推出前未有諮詢，特首亦有直接回應。

交流會話題不限「當朋友傾偈」

今次交流會形式創新，議員抽籤發言，最後15人獲機會，發言約兩分鐘，但由於並非正式場合，時間沒抓得太緊。交流會目的為增進行政立法了解、強化共識建立，有與會者認為，一定程度上達到目標，因會上毋須遷就嚴謹的《議事規則》，「當朋友傾偈」，話題不限。亦有議員坦言，無論何種場合，特首始終是特首，議員始終是議員，因此會上氣氛輕鬆，但內容也是正式的，今次提供一個機會讓雙方面對面溝通。

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特首：夫妻可以「同床異夢」，也可以「水乳交融」

近年高舉行政主導下，代議士的監察和配合角色受關注。選委界議員陳凱欣會後見傳媒時指，過往政策制訂及諮詢流程有改進空間，因參與會議時，政策往往已成既定事實，議員難有空間提出修改，似是意有所指。

據聞，陳凱欣在會上反映的意見更加「到肉」，並列舉兩個引起民情反彈的政策，即公營醫療加價、取消2500元學生津貼，議員事前皆無收到消息。她認為，既然政府視立法會為合作夥伴，議員又是政府與市民之間的橋樑，政策醞釀前期應讓大家多參與制訂，惟目前雙方交流互信似乎有些「飄忽」，只有部分政策做到。

陳凱欣的直諫獲李家超重視，據悉他表明非常明白此關注，行政主導不等於官員「一個人說了算」，形容行政立法除了隊友，也像夫妻，「夫妻可以是『同床異夢』，也可以是『水乳交融』」，關鍵在於雙方溝通。據悉他直言政府政策不會完美，但溝通過程中，希望與議員建立互信，做好保密，過去曾出現過政策只是醞釀初期未成熟，議員一聽到政府想法便張揚，導致利益被觸動的一方反彈，妨礙政策推行。

陳凱欣會後向筆者指，不評論會上言論，但強調議員職責就是反映民意、敢於擔當，但過去個別政策制訂未能充分吸收民意，議員發聲後也沒改變，甚至冒被指責風險，未必是最理想的溝通模式。

提到政策制訂，立法會早前上京研修，據聞內地專家也有說明「協商民主」特色，提到內地審議草案，看似齊齊舉手十分和諧，但實際上政策醞釀前期，已攤開討論，甚至爭論得面紅耳赤，但保密工夫做得好，在取得共識後就一致支持。有議員則認為，內地模式與香港截然不同，難有絕對好與壞。

一女議員批風暴後打卡「此風不可長」

現屆政府餘下任期不足一年，特首在閉門場合又有否透露心跡？綜合與會者指，特首解釋施政理念時，多番表明相對於個人名譽，他更重視的是問題有否處理，並兩度引述特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）的名言：「應該追求的是工作本身，而非個人榮譽（Don't aspire to glory, aspire to work）。」又認為從政者都應該抱這種心態服務社會。

今次對談會亦發生一段小插曲，據聞一名具政黨背景的女議員發言時，提到有議員在風暴來襲後，落區「執樹枝、打卡影相」，形容「此風不可長」，惟此言一出，即引來同場議員面面相覷。其後李慧琼打圓場，稱議員打風後落區不是為打卡，而是服務市民。有議員笑謂，交流會固然希望大家暢所欲言，但總得思考一下，又稱該議員也在社交平台分享大量風暴資訊，不解此番言論用意。

聶風