首場特首與立法會對談交流會超時完成 李慧琼讚氣氛坦誠 冀「香港隊」合力解民困

立法會今日舉行首場行政長官與立法會議員的對談交流會。立法會主席李慧琼會後在社交平台發文表示，是次交流「真誠、有溫度、有深度」，原訂一個半小時的會議更超時完成。她透露，今日共有67名議員出席交流會，其中15人向特首發言及表達感受。雙方在輕鬆、坦誠的氣氛下「無所不談」，首場交流會取得圓滿成功。

讚揚政府重視行政立法關係 創「破天荒」協同機制

李慧琼強調，她和立法會議員深深感受到行政長官及特區政府對行政立法關係的高度重視。她指出，特首自上任以來不斷推陳出新，繼前廳交流會及互動交流答問會後，更與本屆立法會「破天荒」設立協同機制，讓立法會能在行政主導下，配合及協助政府制定香港首份五年規劃。她認為，是次對談交流會同樣是創新舉措，議員均十分珍惜機會，就不同議題與特首分享看法。

訪京研修成果豐碩 承諾做好政府市民溝通橋樑

立法會上星期歷史性完成的首次北京國家事務研修考察，李慧琼形容「成果豐碩」。多名議員在今日的交流會上，向特首分享了訪京的所見所聞，並探討如何將學習成果切實做到「回饋於行」，特別是在主動對接國家「十五五」規劃、加快北部都會區建設、發展經濟及改善民生等領域。

她重申，國家「十五五」規劃和香港首份五年規劃均與市民息息相關。立法會未來將積極向市民多作解說，擔當好政府與市民之間的橋樑，並與特區政府攜手，進一步開創「愛國者治港」的更大價值。

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總結七個月立法成果 加緊審議北都專屬法例

總結本屆立法會過去7個月的工作，李慧琼表示議會一直在行政主導下履職盡責，並已審議及通過多項惠民法案及撥款。當中包括國安附屬法例、地盤全面禁煙條例、為本周五（7月31日）啟用的皇崗口岸實施「一地兩檢」提供法律基礎的相關條例，以及支援業界的時限性柴油補貼等。

此外，她透露立法會正「加班加點」審議北部都會區專屬法例，冀為北都發展及本港創科中心推進工作拆牆鬆綁。她坦言，解決社會問題不能單靠任何一方，這些工作均需要行政立法共同努力才能成事。

引述特首言論：大家都是「香港隊」

李慧琼最後引述行政長官指，行政立法「同坐一條船」，大家都是「香港隊」。作為特區政府治港和改革的夥伴，她深信只要雙方透過包括對談交流會在內的不同渠道，繼續保持良性互動與高效協作，並堅持「人民至上」的初心，借鑒國家成功經驗，定能更合力解決市民「急難愁盼」的問題，推動香港更好融入國家發展大局，提升市民的獲得感與幸福感。

