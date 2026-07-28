特首與議員對談交流會｜李家超：政府與議員同是「香港隊」 對談不會取代答問會

行政長官李家超今早（28日）與立法會議員舉行首次「對談交流會」，閉門進行，歷時約1個半鐘，並67位議員出席，當中15人發言。李家超在會後表示，今日交流會是正面及積極，讓他可與議員搭建更好基礎建立共識。現時已有公開的「行政長官互動交流答問會」，李家超指，交流會不會取代現有行政立法已推行的各種交流方法。他會總結今次經驗，再看有否優化空間。

李家超：特首與議員如「香港隊隊員」

李家超相信，行政、立法建立共識可更加集中精神做事，一起為市民解決更多問題，設立「對談交流會」是為進一步增進互相了解、拉近距離，加強雙方建立共識，強調視立法會為政府的改革伙伴，兩者有共同目標都是為市民解決問題，透過對談交流將不同角度連接在一起、換位思考，雙方既制衡又配合，有助促進建立共識。

他指在行政主導下，經常思考如何可不斷開創「愛國者治港」新價值，故上任後設立前廳交流會，亦將行政長官答問會由單向變成雙向互動的行政長官互動答問交流會，今次交流會是另一創新舉措，讓大家可在從容的環境、沒有《議事規則》的限制下，特首與議員如「香港隊隊員」一樣交談，有溫度、有深度去討論問題。他強調，交流會不限於單對單探討，可同時與多位議員深度地討論同一問題，更可交流大家的心路歷程感受，令溝通增添一份人情味。

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行政立法須處理好系統關係 方可取得最大公約數

他又分享對「愛國者治港」的實踐體會，認為在推動改革時更重要。他指改革是將現有的利益再分配，過程中會觸動到很多既有利益者，特別是要處理多年來未能處理的問題，要找出解決方法毫不容易。

李家超表示，行政、立法必須處理好系統關係，包括微觀和宏觀、全局及局部、當前和長遠、特殊和一般情況、主要及次要矛盾的關係，而這些多是議員和官員不同觀點的理由。他強調這五個關係並非對立，而是相連的，處理好這些關係才可取得最有利平衡、取得最大公約數，行政、立法才有機會達致高度共識，團結為市民做更多事。

李慧琼：交流會非常成功 大家獲益良多

被問到為何選擇於立法會訪京後舉辦交流會，李家超解釋，早前與立法會主席李慧琼溝通，說明想推出新的交流會時，希望能越早舉辦越好，碰巧立法會訪京參與研修考察班，故想回來後便舉辦交流會，以聽取議員在考察期間的心得和經驗。

李慧琼指，交流會舉辦得非常成功，大家獲益良多，亦增進了彼此了解。她透露，有議員提到考察期間曾到北京市12345市民熱線服務中心，很多議員都認為是一個很好的平台，未來立法會都會考察香港的1823，以提出意見進一步優化以更好服務市民。

補選黃錦輝立法會議席？李家超：先辦好選委會等3場選舉

另外，黃錦輝因醉駕風波辭任立法會，目前有一個議席出缺，會否進行補選？李家超表示，未來18個月內會舉辦3場重要的選舉，包括選委會選舉、行政長官選舉及區議會選舉，相對立法會一個空缺補選，在時間上、工作上及相對必要性方面，要先辦好上述3個選舉。

李慧琼稱理解及尊重行政長官及選管會的評估，而立法會作為特區政府重要的工作伙伴，一定要先配合支持行政長官做好接下來的工作，全體議員都會全力以赴，在89位議員的努力下，議會會一如既往做好全議會的職能。

李家超今日出席在立法會舉行的行政長官與立法會議員對談交流會。

李家超其後在社交平台發文，指一直重視行政立法關係，並不斷以新舉措創造更多「愛國者治港」的新價值。自上任以來，他持續透過不同方式增強行政立法的溝通和互動，包括舉行立法會前廳交流會讓司局長和立法會議員進行恆常交流；將行政長官答問會由單向答問提升為雙向互動的「行政長官互動交流答問會」；於本屆立法會議員宣誓就職當日，到立法會向全體議員致辭祝賀，作出勉勵及期盼；並在現屆立法會第一次大會上發言，積極推動行政立法共同發揮「愛國者治港」的價值，共建香港。對談交流會是創新舉措，不會取代現行各種行政立法的交流做法。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球