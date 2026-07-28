大棋盤︱立法會北上研修可恆常化？議員晤京官 普通話被指「太普通」

88名立法會議員上周在北京參加「國家事務研修考察」，是香港回歸以來首次，立法會主席李慧琼形容成果豐盛，具歷史意義。北京之行重頭戲，是一眾議員與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍座談交流，據聞長達5小時會面中，近半議員有份發言，主要分享在京學習感悟，亦有人趁機「宣傳」自己上任半年的工作成果。

有議員被指「吹噓」自身工作過多

夏寶龍在會上肯定第八屆立法會工作，鼓勵議員持續學習、盡責履職，又叮囑議員有責任維護好立法會形象，加強團結，「擰成一股繩」，並協助特區政府解決急難愁盼問題。

綜合與會者指，夏寶龍起初以聽為主，先由坐在前排的李慧琼、陳振英等資深議員，以及各大板塊代表輪流發言，每人發言數分鐘；直至中段進入「舉手搶答」環節，多名新丁爭取發言機會，除分享訪京學習成果，亦大談個人在地區、業界層面的工作，但個別議員難免予人感覺「吹噓多咗」。

有資深議員就笑言不能怪責同僚，若眾人只分享學習心得、國家大政方針等，內容重複度高，恐怕會「悶親」官員；又透露大主席事前曾提醒，發言主題內容不限，但不要太重複，因此多位議員嘗試分享個人工作、展望未來等。今次座談地點在人民大會堂，部分議員是首次踏足，有議員笑謂，個別新丁發言時的普通話頗為普通，聽起來有些辛苦，似乎不是純粹緊張。

議員獲安排坐C919國產機

本屆立法會上任逾半年，曾鬧出涉及紀律問題的風波，今次座談交流後，有議員一度轉載京官稱「90席不算多」的報道。有政圈中人相信，當局也留意到坊間一些評論質疑議席過多，令新丁「面目模糊」，但認為重點不在議席數目，而是議員有否做好工作。該人解讀：「如果工作做得差，一個都嫌多；若大家都有做好議員角色，怎會嫌多？」

今次上京研修行程細節保密，全程閉環管理，不少議員原本甚有意見，但經過一星期在中央黨校上堂，也有人理解背後的「苦心」，始終放下業界和地區雜務、專心研修的機會難得，對了解國家治理思維及提升自身理論基礎，也有幫助。研修考察亦獲高規格接待，例如議員分兩班機在香港機場出發當日，當局安排了C919國產飛機接載，國航高層更陪同乘坐。

李慧琼出掌立法會後，各類學習活動接踵而來，今次赴京研修更是歷來首次。有建制中人說，其實民建聯、工聯會等政團，每年會趁假期北上不同地方舉行退修營、集思會之類，既回顧檢討過去一年工作，也讓大家集思廣益，規劃部署未來，並參觀考察當地企業或機構。他相信立法會類似考察活動會越來越多，甚至恆常化。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，中央重視政治人物培訓，當前國際形勢不斷變化，議員有需要提升認知水平，從戰略及大局角度了解國家發展，並不時強化及更新。他指國家行政學院屬黨校，更加掌握中央思想和有系統性，到其他地方研修未必能比擬。

聶風